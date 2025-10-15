Πάνος Ρούτσι: Εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (14/10) στον «Ευαγγελισμό», καθώς ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για να παραλάβει τον πατέρα του Ντένις Ρούτσι από την περιοχή του Συντάγματος, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο και υπερτασική κρίση που υπέστη.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά εξετάσεων για να εκτιμήσουν την κατάστασή του και να διαπιστώσουν τα αίτια του περιστατικού.

02:40 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ασπρόπυργος: Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα απίστευτο εύρημα αποκάλυψαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, όταν εντόπι...
02:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Παρά την παραδοχή του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, οι Αρχές αναζητούν ...
23:45 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Στο εδώλιο οι «3» την Τετάρτη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Έως 3 χρόνια η διάρκεια της «μεγάλης δίκης» της 23ης Μαρτίου

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγ...
23:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Πώς βρέθηκε το 3χρονο κοριτσάκι από την παιδική στη μεγάλη πισίνα – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ για το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου το 3χρονο κοριτσάκι, βρετανικής καταγω...
