Πάνος Ρούτσι: Εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (14/10) στον «Ευαγγελισμό», καθώς ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για να παραλάβει τον πατέρα του Ντένις Ρούτσι από την περιοχή του Συντάγματος, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο και υπερτασική κρίση που υπέστη.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά εξετάσεων για να εκτιμήσουν την κατάστασή του και να διαπιστώσουν τα αίτια του περιστατικού.