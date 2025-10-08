Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα – Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους – ΦΩΤΟ

Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας έπειτα από 23 ημέρες, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη και την «οικογένεια» που απέκτησε. Η απόφαση ήρθε, καθώς η Δικαιοσύνη έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της οικογένειας για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις και διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων, με τον ίδιο να δηλώνει, ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους.

Με μία μαύρη μπλούζα που έφερε το πρόσωπο του αδικοχαμένου γιου του Ντένις και την ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά αποφασισμένος, δηλώνοντας πως πρόκειται για «μία ημέρα χαράς και νίκης», ενώ τόνισε πως ο αγώνας του συνεχίζεται. «Έπειτα από μία μάχη υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται. Γι’ αυτό και είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις ανακοίνωσε, ότι σταματά την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει, δηλώνοντας πως αισθάνεται δικαιωμένος, καθώς η Δικαιοσύνη έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της οικογένειας: την εκταφή της σορού του παιδιού του, καθώς και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων παρουσία πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η οικογένεια. Αυτός ήταν και ο λόγος που η προγραμματισμένη για την Πέμπτη εκταφή αναβλήθηκε από την Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια θα ενημερωθεί εκ νέου, με επίσημο έγγραφο, για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τη στήριξή του σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μία οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους», ανέφερε με συγκίνηση.

Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό «παρών» στο κάλεσμά του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και σφίγγοντας το χέρι στον πατέρα που συνεχίζει να διεκδικεί την αλήθεια και τη δικαίωση για τον γιο του.