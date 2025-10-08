Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα – Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους – ΦΩΤΟ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα – Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους – ΦΩΤΟ

Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας έπειτα από 23 ημέρες, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη και την «οικογένεια» που απέκτησε. Η απόφαση ήρθε, καθώς η Δικαιοσύνη έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της οικογένειας για εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις και διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων, με τον ίδιο να δηλώνει, ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους.

Με μία μαύρη μπλούζα που έφερε το πρόσωπο του αδικοχαμένου γιου του Ντένις και την ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά αποφασισμένος, δηλώνοντας πως πρόκειται για «μία ημέρα χαράς και νίκης», ενώ τόνισε πως ο αγώνας του συνεχίζεται. «Έπειτα από μία μάχη υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται. Γι’ αυτό και είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις ανακοίνωσε, ότι σταματά την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει, δηλώνοντας πως αισθάνεται δικαιωμένος, καθώς η Δικαιοσύνη έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της οικογένειας: την εκταφή της σορού του παιδιού του, καθώς και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων παρουσία πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η οικογένεια. Αυτός ήταν και ο λόγος που η προγραμματισμένη για την Πέμπτη εκταφή αναβλήθηκε από την Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια θα ενημερωθεί εκ νέου, με επίσημο έγγραφο, για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τη στήριξή του σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μία οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους», ανέφερε με συγκίνηση.

Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό «παρών» στο κάλεσμά του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και σφίγγοντας το χέρι στον πατέρα που συνεχίζει να διεκδικεί την αλήθεια και τη δικαίωση για τον γιο του.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Επιθεώρηση Εργασίας: Η ακτινογραφία των περιστατικών βίας και παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς – Τα στοιχεία για το 2024

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση
περισσότερα
22:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Τουλάχιστον 3 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Τετάρτης (8/10). Συγκεκριμένα, σύμφ...
21:15 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε το φορείο με την ασθενή στον δρόμο

Ένα σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (8/10) στην Αλεξανδρούπολη, ό...
20:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για τρομοκρατία

Συνελήφθη στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτ...
20:29 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη ο 43χρονος σύζυγος της εγκύου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πιρούνι  

Συνελήφθη σήμερα στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ένας 43χ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης