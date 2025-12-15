Πανελλαδική 24ωρη απεργία: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα σχολεία και τα ΜΜΜ

Με επίκεντρο τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και με συμβολικό λουκέτο στους δήμους της χώρας, μετά από απόφαση της ΚΕΔΕ. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αλληλεγγύη της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, ενώ ανοιχτό παραμένει το τοπίο ως προς τη συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία.

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η κινητοποίηση στρέφεται, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», εκφράζοντας ταυτόχρονα τη στήριξή της στους αγώνες των αγροτών. Στο ίδιο πλαίσιο, η ομοσπονδία καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Απεργία ΠΟΕ – ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλεί, με ανακοίνωσή της, «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί». Η ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνει ότι η πολιτική δανεισμού δεν δίνει λύση στα προβλήματα, αλλά μεταθέτει προσωρινά τις δυσκολίες, με τους δημότες να επιβαρύνονται με αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, η ομοσπονδία σημειώνει ότι βασικές κοινωνικές λειτουργίες περνούν σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και σε ένδειξη στήριξης των αγώνων εργαζομένων και αγροτών. Σε ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ αναφέρει: «Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία. Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Συμβολικό λουκέτο την Τρίτη στους δήμους της χώρας βάζουν οι αιρετοί

Κλειστοί θα παραμείνουν την Τρίτη οι δήμοι σε όλη τη χώρα, έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σε μια συμβολική κίνηση την ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026. Την ίδια ώρα, η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με βασικό αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Λόγω της κινητοποίησης, κλειστές θα είναι οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων. Πολλοί δήμοι, ωστόσο, έχουν γνωστοποιήσει ότι από το συμβολικό λουκέτο εξαιρούνται κοινωνικές δομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΑΠΗ, με σχετική ενημέρωση να παρέχεται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους.

Τι ισχύει με τα Μέσα Μεταφοράς

Σε ό,τι αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην απεργία της Τρίτης. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 το πρωί, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται μετά τις 18:00.