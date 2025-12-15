Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γερμανικές αρχές, καθώς φαίνεται ότι απέτρεψαν δύο πιθανές επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, μία κοντά στο Μαγδεμβούργο και μία στη Νότια Γερμανία, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό ασφαλείας και πραγματοποιώντας συλλήψεις υπόπτων.

Η πρώτη περίπτωση αφορά έναν 21χρονο άνδρα από την Κεντρική Ασία, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή κοντά στο Μαγδεμβούργο. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Volksstimme την επιχείρηση των αρχών, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος της σύλληψης ήταν να εμποδιστεί ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση με θύματα μεγάλο αριθμό πολιτών. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να είχε ισλαμιστικά κίνητρα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο που οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αυξήσει το επίπεδο συναγερμού και προειδοποιούν το κοινό για τον κίνδυνο ισλαμιστικής βίας, ιδίως σε υπαίθριους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγορές και γιορτινές εκδηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν χρόνο, στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, ο Σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοχσέν είχε ρίξει το αυτοκίνητό του πάνω σε πολίτες, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Για την υπόθεση αυτή, η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες.

Λίγες ώρες πριν από τη γνωστοποίηση της υπόθεσης στο Μαγδεμβούργο, έγινε γνωστό ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Κάτω Βαυαρία, επίσης ως ύποπτα για πιθανή προετοιμασία επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Και σε αυτή την περίπτωση, οι αρχές διερευνούν πιθανό ισλαμιστικό υπόβαθρο, ενώ οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

