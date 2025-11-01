«Όλες οι ευθύνες ξεκινούν και τελειώνουν από εκεί που εκκίνησε η δρεπανοφόρος πορεία του τζιπ» – Τι αναφέρει το εστιατόριο για το τροχαίο στο Κολωνάκι

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κολωνάκι
Φωτογραφία: Intime

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία με την επωνυμία «Brunello E.E», δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου, για το τροχαίο που σημειώθηκε τον Ιούλιο στο Κολωνάκι.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Όλες οι ευθύνες (αιτιώδεις όροι) ξεκινούν και τελειώνουν από εκεί που εκκίνησε η δρεπανοφόρος πορεία του τζιπ. Είναι θεία τύχη που δεν θρηνήσαμε νεκρούς, είτε στο δικό μας αδειοδοτημένο χώρο, είτε στην Πατριάρχου Ιωακειμ, αν διήρχοντο εκείνη την στιγμή αυτοκίνητα. Τα θύματα, αν θέλουν να προστατέψουν τα δικαιώματα τους, ας ξεκινήσουν την αναζήτηση ευθυνών από τους παροικούντες την Λουκιανού άνωθεν της Πατριάρχου Ιωακειμ».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με την παρούσα εκφράζουμε δημόσια την οδύνη μας για τους τραυματισθέντες στο τροχαίο δυστύχημα στις 13/7/25 στο Κολωνάκι ,στην διασταύρωση των οδών Λουκιανού και Πατριάρχου Ιωακείμ.

Επίσης ευχόμαστε -ολόψυχα-ταχεία ανάρρωση.

Οφείλουμε – όμως- να απαντήσουμε στα δημόσια λεκτικά ατοπήματα του πληρεξουσίου δικηγόρου ορισμένων εκ των θυμάτων, κατά δήλωση του.

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι ποινική και αστική ευθύνη υπέχει όποιος αιτιωδώς έχει συμβάλει – με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του-στη πρόκληση ενος εγκληματικού γεγονότος .

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι τραυματισμοί ( εγκληματικό γεγονός) προήλθαν ,όταν ένα θηριώδες τζιπ , χωρίς οδηγό, χωρίς χειρόφρενο , με μεγάλη ταχύτητα ,εκκινώντας από την κατηφόρα της Λουκιανού διέσχισε κάθετα την Πατριάρχου Ιωακείμ και έπεσε επι των αμέριμνων θαμώνων του εστιατορίου, που εκμεταλλεύεται η εταιρεία μας.

Ποιοι έχουν ευθύνη( αστική- ποινική) για το τραγικό συμβάν, ποιος συνέβαλε (αιτιωδώς) σε αυτό το αξιόποινο περιστατικό ;

Θέτουμε ερωτήματα ,που απορρέουν από την κοινή λογική και αναμένουμε απαντήσεις από τους ερευνώντες:

Ο οδηγός- ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει υποχρέωση να σταθμεύσει ασφαλώς με χειρόφρενο το αυτοκίνητο του, ιδιαίτερα όταν υφίσταται μεγάλος κατήφορος στο σημείο στάθμευσης ;;

Ο οδηγός – ιδιοκτήτης του ζημιογόνου τζιπ, που βρισκόταν την ώρα του συμβάντος;; Μήπως συνέτρωγε σε παρακείμενο εστιατόριο; Το τζιπ του το πάρκαρε μόνος ο πελάτης του ρρστοράν ή το εμπιστεύθηκε σε κάποιον «άγνωστο» να του το παρκάρει !!! ;;;

Αυτός ο «άγνωστος» ,που τυχόν πάρκαρε το τζιπ του οδηγού-ιδιοκτήτη , είχε συνεργασία με το εστιατόριο ,που κατέλυσε ο οδηγός ;; Ή ήταν κάποιος χομπίστας παρκαδόρος, που εξυπηρετούσε -αμισθί-την πελατεία του ρεστοράν;;

Οι ιδιοκτήτες του ρεστοράν έχουν νομική ευθύνη να ελέγξουν , αν ο παρκαδόρος έχει τα προσόντα για να ασκεί αυτό το «χόμπι», όταν παρκάρει μάλιστα τα αυτοκίνητα των πελατών τους , σε δρόμο με τέτοια μεγάλη κλίση ;

Αυτά είναι τα θεμελιώδη ερωτήματα που πρέπει να ιχνηλατήσει η αστυνομική προανάκριση , αν επιδιώκει να θεμελιώσει αστικές και ποινικές κατηγορίες κατά των πραγματικά εμπλεκομένων .
Αν δεν διερευνηθούν αυτές οι θελιώδεις αιτιώδεις διαδρομές ως προς το τραγικό τροχαίο ,τότε «θα υπάρχει συγκάλυψη», όπως λέει ο ικανός συνάδελφος των θυμάτων αλλά υπέρ ΑΛΛΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, που είναι άνω της Πατριάρχου Ιωακειμ και όχι κάτω , όπως είναι το δικό μας , που δέχθηκε την «εισβολή» του «αδέσποτου» τζιπ.

Για να μην υπάρχει δε η παραμικρή σκιά , ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας επανειλημμένα έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του Δήμου ως προς την θέση και τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων και πάντοτε ήταν συνεπής στις έννομες υποχρεώσεις της.

Ακόμα κι αν δεν υπήρχαν καθόλου τραπεζοκαθίσματα, πάλι θα υπήρχαν τραυματίες ,γιατι η συγκεκριμένη γωνία του Κολωνακίου είναι πολυσύχναστη. Εμείς ως επιχείρηση δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να τοποθετήσουμε οτιδήποτε επι του κοινόχρηστου πεζοδρομίου ( πχ προστατευτικά στοιχεία κλπ).

Όλες οι ευθύνες (αιτιώδεις όροι) ξεκινούν και τελειώνουν από εκεί που εκκίνησε η δρέπανοφόρος πορεία του τζιπ. Είναι θεία τύχη που δεν θρηνήσαμε νεκρούς, είτε στο δικό μας αδειοδοτημένο χώρο, είτε στην Πατριάρχου Ιωακειμ, αν διήρχοντο εκείνη την στιγμή αυτοκίνητα.

Τα θύματα, αν θέλουν να προστατέψουν τα δικαιώματα τους, ας ξεκινήσουν την αναζήτηση ευθυνών από τους παροικούντες την Λουκιανού άνωθεν της Πατριάρχου Ιωακειμ».

