Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα του κάνω ασφαλιστικά» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε για τον Νίκο Παππά, και έκανε σαφές πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή.

Ο κ. Γιαννόπουλος περιέγραψε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό τη στιγμή που βρισκόταν με άλλους συναδέλφους του σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου.

«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και έπειτα από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».

«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου απάντησε “πάμε έξω να λογαριαστούμε”» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος και διευκρίνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ευρωβουλευτής θα τον χτυπούσε. «Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω», περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παππά.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι αμέσως μετά επέστρεψε, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το τι είχε συμβεί και μετά ο Νίκος Παππάς έδειχνε να το ξανασκέφτεται και να εμφανίζεται απολογητικός… «Με είχε λούσει όμως με διάφορα κοσμητικά επίθετα και σχολίαζε την εμφάνισή μου» πρόσθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του σημείωσε ότι το χτύπημα ήταν αναίτιο. Δεν είχε επαφή μαζί του τα τελευταία επτά χρόνια από όταν έφυγε από το αθλητικό ρεπορτάζ.

«Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο έστειλε δύο – τρία μηνύματα στο Whatsapp απολογητικά αλλά και αυτά τα έσβησε μετά. Μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία…».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος είπε επίσης ότι θα ξεκινήσει διαδικασία νομική σε βάρος του και στην Ελλάδα και θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα. «Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Και αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αδικαιολόγητα» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο ευρωβουλευτής «παραδέχθηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο και τους συναδέλφους του ότι παραφέρθηκε και με χτύπησε».