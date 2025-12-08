Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 61,29% – «Νίκη όλων των δικηγόρων, σας θέλω δίπλα μου»

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την επόμενη τετραετία αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος συγκεντρώνοντας 61,29% και 5.886 ψήφους. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έλαβε 3.717 ψήφους και ποσοστό 38,71%.

Η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 40,61%, καθώς από τους 24.699 εγγεγραμμένους προσήλθαν στις κάλπες 10.030 δικηγόροι. Καταμετρήθηκαν 9.603 έγκυρα ψηφοδέλτια, 225 άκυρα και 202 λευκά.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ανδρέας Κουτσολάμπρος εκλέγεται πρόεδρος του μεγαλύτερου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από καθαρή επικράτηση. Στον α’ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 σταυρούς).

Κουτσόλαμπρος: «Νίκη όλων των δικηγόρων, σας θέλω όλους δίπλα μου»

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων. Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου. Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά, με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.
Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο.

Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας. Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Όσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο. Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστώ και πάλι» δήλωσε ο Ανδρέας Κουτσολάμπρος μετά την νίκη του.

Αναστασόπουλος: «Ο αγώνας δεν τερματίζεται ποτέ»

«Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή.

Δεν κερδίσαμε τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή – και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο.

Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του Δικηγορικού Σώματος.

Ο ίδιος, εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, δεν μπορώ να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική.

Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ. Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα. Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

Εξαγωγές: Ποιοι κλάδοι «είδαν» αύξηση εξαγωγών στο δεκάμηνο του 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

ΑΑΔΕ: Σε παραγωγική λειτουργία η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής – Πλήρης Ψηφιοποίηση της Διακίνησης Αποθεμάτων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:23 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: 2 συλλήψεις για τα επεισόδια στις αγροτικές κινητοποιήσεις 

Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα πλαίσια ...
21:08 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Επιμένει ότι άλλοι τον σκότωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, μίλησε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου η οπο...
21:01 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Κάτοικος καταγγέλλει ότι δεν έχει πρόσβαση στο σπίτι της, σε κάθε κακοκαιρία – «Δεν έχουν φτιάξει τον δρόμο εδώ και 25 χρόνια και μετατρέπεται σε ποτάμι»

Σε απόγνωση βρίσκεται κάτοικος της Αρτέμιδας Αττικής, που καταγγέλλει στο enikos.gr ότι σε κάθ...
20:48 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο – Τα ποσά που θα πάρουν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου

Κλείνει ουσιαστικά σήμερα η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα