Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: «Συμπλήρωση» του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανί, επιδίωξαν Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι

Την «συμπλήρωση» του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιδίωξαν, στην Βρετανία, κατά τις συνομιλίες που είχαν σήμερα, Δευτέρα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουκρανίας, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η σημερινή συνάντηση ήρθε έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο διπλωματικών επαφών μεταξύ της Ευρώπης, του Κιέβου και της Ουάσιγκτον, οι οποίες τελείωσαν χωρίς σημαντικές εξελίξεις. Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υπονόησε ότι ο πατέρας του,  πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ενδέχεται» να αποσυρθεί από τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος» από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν είχε διαβάσει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε… θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την σημερινή εποχή. Νομίζω ότι η ενότητα μεταξύ της Ευρώπης και της Ουκρανίας, αλλά και η ενότητα μεταξύ της Ευρώπης, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, και γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις».

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι «Εξακολουθούμε να στηρίζουμε σθεναρά την Ουκρανία και να προσφέρουμε υποστήριξη στη χώρα σας, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το πεπρωμένο αυτής της χώρας είναι το πεπρωμένο της Ευρώπης».

«Βρισκόμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε στον πόλεμο  στις διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής λύση, αν καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

«Νομίζω ότι το κύριο ζήτημα είναι η σύγκλιση των κοινών θέσεων μας – των Ευρωπαίων, των Ουκρανών και των ΗΠΑ – για την ολοκλήρωση αυτών των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την έναρξη μιας νέας φάσης στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την Ουκρανία, για τους Ευρωπαίους και για τη συλλογική μας ασφάλεια», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

21:30 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

