Αρτέμιδα: Κάτοικος καταγγέλλει ότι δεν έχει πρόσβαση στο σπίτι της, σε κάθε κακοκαιρία – «Δεν έχουν φτιάξει τον δρόμο εδώ και 25 χρόνια και μετατρέπεται σε ποτάμι»

Σε απόγνωση βρίσκεται κάτοικος της Αρτέμιδας Αττικής, που καταγγέλλει στο enikos.gr ότι σε κάθε κακοκαιρία, η πρόσβαση στο σπίτι της είναι αδύνατη, καθώς ο δρόμος όπου διαμένει, είναι σε άθλια κατάσταση, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει και να μετατρέπεται σε ένα απέραντο ποτάμι.

Η κ. Φώφη Παπακωνσταντίνου διαμένει εδώ και 25 χρόνια στην περιοχή της Μεσοβάρδας, στην οδό 53 που ακόμη και σήμερα παραμένει ουσιαστικά χωματόδρομος. Παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει, ότι εκείνη και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες έχουν καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη και έχουν παραχωρήσει τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση των έργων, ο δρόμος παραμένει σε πλήρη εγκατάλειψη. Η κατάσταση, όπως δηλώνει, είναι πλέον επικίνδυνη για την ασφάλεια των κατοίκων, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές τους μετακινήσεις και την ποιότητα της ζωής τους, ενώ σε περίπτωση κάποιου έκτακτου περιστατικού, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές, καθώς στο παρελθόν ασθενοφόρο δεν μπορούσε να φτάσει σε ένα από τα σπίτια που βρίσκονται στον δρόμο για να παραλάβει ένα παιδί και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Με αίσθημα αγανάκτησης, η κάτοικος κάνει λόγο για διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση, επιρρίπτει ευθύνες στον δήμο και ζητεί μέσω του enikos.gr την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να φτιαχτεί επιτέλους ο δρόμος.

«Κάθε φορά που βρέχει κυλάει… ποτάμι»

Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει: «Πρόκειται για τον δρόμο ακριβώς μπροστά από το σπίτι μου, o οποίος εδώ και 25 χρόνια που είμαστε εδώ, είναι σε πολύ κακή κατάσταση, “χαραγμένος” εντελώς και κάθε φορά που βρέχει, γίνεται ποτάμι. Ο δρόμος έχει μεγάλο βάθος και είναι κοντά στο 3ο δημοτικό σχολείο της περιοχής, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα. Είναι στην πρώτη γειτονιά στην Αρτέμιδα Αττικής, για την οποία έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, με σκοπό κάποια στιγμή να γίνει ο δρόμος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πληρώσει όσα έπρεπε στον δήμο πριν από 25 χρόνια και παραχωρήσαμε τα μέτρα που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουν τα έργα».

«Από τον δήμο με κοροϊδεύουν ασύστολα»

Η κ. Παπακωνσταντίνου τονίζει ότι έχει απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στον δήμο, χωρίς όμως να έχει βρεθεί λύση στο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αντιθέτως, καταγγέλλει, ότι λαμβάνει συνεχώς μη ικανοποιητικές απαντήσεις.

«Πριν από περίπου 8 χρόνια, όταν το είχα συζητήσει με τον δήμαρχο, είχε πει: ”πρέπει να γκρεμίσω τις παράνομες μάντρες, η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια και αργεί”», λέει η κάτοικος στο enikos.gr, συμπληρώνοντας πως «αν έρθει κάποιος εδώ, δεν θα δει δρόμο χωρίς λακκούβες. Στο χωριό του άντρα μου, που είναι έξω από την Λαμία, αυτό το χάλι δεν υπάρχει». «Ο δήμαρχος πρότινος είπε στον άνδρα μου ότι ο δρόμος μας (53) είναι εκτός σχεδίου. Έχουμε απελπιστεί, πλέον δεν ξέρουμε τι να κάνουμε».

«Ασθενοφόρο δεν είχε πρόσβαση ώστε να παραλάβει παιδί με ειδικές ανάγκες»

Όταν βρέχει πολύ, εξηγεί ακόμη η κ. Παπακωνσταντίνου, η πρόσβαση στα σπίτια δεν είναι απλά δύσκολη, αλλά αδύνατη. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει, «ένα βράδυ με καταιγίδα ήρθε ένα ασθενοφόρο να πάρει ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες από το διπλανό σπίτι και δεν είχε πρόσβαση ώστε να το πάρει και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο».

«Όταν δεν υπάρχει κακοκαιρία, έχουμε πρόσβαση, αλλά με την έννοια ότι προσπαθούμε με τα αυτοκίνητα να μην πατήσουμε μέσα στο λούκι, καθώς στο σημείο που ενώνεται ο χωματόδρομος με τον άλλον δρόμο που έχει άσφαλτο, το χώμα πέφτει, με αποτέλεσμα τώρα να ”βρίσκουν” τα αυτοκίνητα και στην Καλλιρόης (σ.σ. ο άλλος δρόμος, γωνία με την οδό 53). Η κατάσταση είναι τραγική», αναφέρει.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επισημαίνει, «σημαδεύονται» οι διπλανοί από το σπίτι της δρόμοι, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες σχετικές με το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. «Έχουν σημαδεύσει τους διπλανούς δρόμους που έχουν άσφαλτο, που υποτίθεται ότι θα τους σκάψουν για να συνδεθούν οι βόθροι με την αποχέτευση. Εμάς εδώ, όταν ήρθαν υπάλληλοι της υπηρεσίας, μας είπαν ”ότι δεν έχουμε πού να βάλουμε τα σημάδια, από τη στιγμή που θα καλυφθούν”. Ο δήμαρχος, και πριν από 2 μήνες που μίλησα μαζί του, μού είπε ότι δεν φτιάχνουμε τον δρόμο, γιατί θα κάνουμε την αποχέτευση. Αυτό που του απάντησα ήταν ότι ”με κοροϊδεύετε και πάλι”. Οπότε εμείς, είμαστε πίσω και σε αυτό το θέμα», καταλήγει η κάτοικος της περιοχής.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε η κάτοικος της περιοχής στο enikos.gr: