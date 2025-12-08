Μεντιλίμπαρ για το Αστάνα-Ολυμπιακός: «Ακόμη στα χέρια μας τα πράγματα»

Ο Ολυμπιακός καλείται αύριο (9/12, 17:30) να ρίξει την τελευταία «ζαριά» του στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, την Καϊράτ που εδρεύει στο Αλμάτι.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται μόνο νίκη σε αυτή την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής για να συντηρήσουν τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση κι αυτό το ξέρει καλύτερα από τον καθένα ο προπονητής τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλησε, ωστόσο, να βάλει έξτρα πίεση στους παίκτες του, όπως υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, δήλωσε όμως ότι η κατάσταση βρίσκεται ακόμα στα χέρια του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής τοποθετήθηκε για:

Τι είδους παιχνίδι περιμένει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Ποντένσε: «Ο Ποντένσε προπονείται με την ομάδα εδώ και μια εβδομάδα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα αναφορικά με τη φυσική κατάσταση για να επανέλθει. Δεν ξέρουμε ακόμα 100%, ελπίζουμε πως είναι καλά. Θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση και θα κρίνουμε. Δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ιδιαίτερη πίεση και άγχος. Η νοοτροπία μας θα είναι ίδια».

Αν έχει πει στους παίκτες του ότι ο αγώνας είναι «τελικός»: «Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θα ευνοήσει κανέναν μέσα στην ομάδα. Ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν αυτά που περιμέναμε. Ξέρουμε τι είναι η διοργάνωση, θέλουμε να παίζουμε με την ηρεμία ότι τα πράγματα είναι ακόμη στα χέρια μας. Δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, δεν θα βοηθήσει κανέναν».

Την ανάλυση της Καϊράτ: «Δεν είχαμε πολύ χρόνο, παίξαμε μόλις προχθές. Νομίζω πως αύριο το ματς θα είναι ιδιαίτερο και για τις δύο ομάδες. Η Αλμάτι δεν θα παίξει σε ένα γήπεδο που έχει συνηθίσει να παίζει. Δεν θα είναι πλεονέκτημα για καμία από τις δύο ομάδες. Παίζει επιθετικό, άμεσο ποδόσφαιρο με πίεση ψηλά. Θέλει να έχει κυριαρχία στο παιχνίδι. Το γήπεδο θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες».

Τι πρέπει να προσέξει στο παιχνίδι του ο Ολυμπιακός:

«Η πλάτη της άμυνάς μας, είμαστε ομάδα που παίζει ψηλά και όλοι οι αντίπαλοι προσπαθούν να στείλουν εκεί την μπάλα. Θα πρέπει να προσέξουμε η αμυντική μας γραμμή να μην αφήνει κενά, να τρέξει παντού και να μην αφήνει τον αντίπαλο να μας απειλήσει».

Αν τον έβαλε σε σκέψεις η απόδοση Μουζακίτη-Έσε ως δίδυμο στα χαφ εναντίον του ΟΦΗ και για τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Είναι ένα μακρινό ταξίδι, με κρύο. Ευχαριστούμε τον κόσμο κι ελπίζουμε αύριο να ανταποδώσουμε με τους τρεις βαθμούς. Δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε ονόματα, η ομάδα είναι πολύ καλά, δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε σε δύο παίκτες. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον κι όχι να μένουμε σε δύο παίκτες, χωρίς να αμφισβητούμε τη βοήθεια που έδωσαν οι δύο παίκτες. Ελπίζουμε όλοι μαζί αύριο να έχουμε καλή απόδοση, χωρίς να στεκόμαστε σε ονόματα και σε μέρη του γηπέδου».

Το αν η ομάδα του βρίσκεται σε καλό σημείο: «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα παιχνίδι. Πράγματι, ήμασταν καλά στο ματς με ΟΦΗ. Χρειαζόμαστε σειρά παιχνιδιών. Η ομάδα έχει κάνει καλά παιχνίδια φέτος, υπήρχαν κάποια αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν κακοί για μεγάλο διάστημα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, το ίδιο θα κάνει και η Καϊράτ, που θα τα δώσει όλα. Ελπίζουμε να είναι ένα ωραίο ανοιχτό παιχνίδι».

Έσε: «Το κλίμα δεν νομίζω ότι μπορεί να μας επηρεάσει»

Τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος σχολίασε: «Οι συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερες, αλλά είναι ίδιες και για τους δύο αντιπάλους. Το κλίμα δεν νομίζω ότι μπορεί να μας επηρεάσει, αφού το γήπεδο θα είναι κλειστό. Θέλουμε ο καθένας μας να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του, να παίξουμε καλά σαν ομάδα εφαρμόζοντας τις οδηγίες και το πλάνο του προπονητή μας, ώστε να πάρουμε τη νίκη».

Όσο για το τι πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια του; «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες, αλλά έχουμε μια ακόμη ευκαιρία για να δείξουμε τον καλό μας εαυτό και να πάρουμε τη νίκη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τίποτε άλλο, μόνο να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή. Θέλουμε να κερδίσουμε, προετοιμάζουμε όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Αν σκεφτούμε την αναγκαιότητα και την πίεση, αυτό να είναι εναντίον μας».

Ερωτηθείς για τη φόρμα του Ελ Κααμπί, ο Αργεντινός μέσος απάντησε πως «μας έχει βοηθήσει πολύ, αλλά ο Αγιούμπ δεν είναι ο μοναδικός που μπορεί να σκοράρει. Όλη η ομάδα θα είναι συγκεντρωμένη, όλοι θα βοηθήσουν για να πάρουμε τη νίκη αύριο. Είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο, ακόμη και όσοι παίζουν πιο πίσω, αν μπορέσουν να σκοράρουν θα το κάνουν».