Ξάνθη: Ο πατέρας του αντιδημάρχου της πόλης ένα από τα θύματα του διπλού τροχαίου που προκάλεσε ο 36χρονος χωρίς δίπλωμα

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης η είδηση ότι ο πατέρας του Αντιδημάρχου Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ, είναι ένα από τα θύματα του του διπλού τροχαίου που προκάλεσε ένας 36χρονος, χωρίς δίπλωμα, το βράδυ της Κυριακής (7/12).

Όλα ξεκίνησαν όταν το αυτοκίνητο του 36χρονου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 71χρονος πατέρας του Αντιδημάρχου Ξάνθης, Χουσεΐν Μπαντάκ, στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο οδόστρωμα και διέφυγε.

Λίγο αργότερα, το ίδιο αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο στο χωριό Σέλερο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 51χρονος συνοδηγός του οχήματος, ο οποίος ήταν αδελφός του 36χρονου. Ο 36χρονος οδηγός τραυματίστηκε από την πρόσκρουσε στη μάντρα, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Action24, ο 36χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης.

Ποιος ήταν ο Χουσεΐν Μπαντάκ

Ο Χουσεΐν Μπαντάκ ήταν μία εξέχουσα προσωπικότητα της τοπικής κοινωνίας των Κιμμερίων Ξάνθης, με σημαντική παρουσία στα κοινά και ενεργή συμμετοχή σε ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητα των πολιτών

Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Κιμμερίων ενώ συμμετείχε και ως δημοτικός σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο κατά την περίοδο θητείας του αείμνηστου Δημάρχου Φίλιππου Αμοιρίδη (1991–1999).Παράλληλα με την πολιτική του δράση, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην οικονομική ζωή της περιοχής. Ο γιος του εκλιπόντος και νυν Αντιδήμαρχος του Δήμου Ξάνθης , Σιαμπάν Μπαντάκ, συνεχίζει την πολιτική και κοινωνική πορεία της οικογένειας.

Τη θλίψη του για την τραγική απώλεια εξέφρασε και ο βουλευτής Ξάνθης της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Χουσεΐν Μπαντάκ με ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Ζεϊμπέκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Χουσεΐν Μπαντάκ μιλώντας με θερμά λόγια για τον εκλιπόντα, τονίζοντας παράλληλα πως η απώλειά του στεναχώρησε βαθιά όλους τους αγαπημένους του. Εξέφρασε παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήριά του στους ανθρώπους του και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος, ιδιαίτερα στην οικογένειά του. Τόνισε ότι συμμερίζεται τον βαθύ πόνο της απώλειας και ευχήθηκε δύναμη και υπομονή. Κατέληξε με την ευχή: «Αναπαύσου εν ειρήνη».