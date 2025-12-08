Economist: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις με τις οικονομίες που ξεχώρισαν το 2025

Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο των δασμών, επενδυτές, οικονομολόγοι και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Η αβεβαιότητα για το τι έμελλε να γίνει, οι εικασίες για το πώς θα ξυπνούσε κάθε πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος και τι αντίκτυπο θα είχε η νέα πραγματικότητα που επιχείρησε να επιβάλλει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στο εμπόριο, έγιναν η νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία εμφάνισε μεγαλύτερες αντοχές από όσο θα περίμεναν πολλοί και ο τυφώνας Τραμπ στην πορεία αποδείχθηκε -για την ώρα- λιγότερο ισχυρός από όσο φαινόταν – τουλάχιστον στο θέμα των δασμών.

Η ετήσια ανάλυση του Economist «Which economy did best in 2025?» για την παγκόσμια οικονομία προβλέπει αύξηση ΑΕΠ κατά περίπου 3% και χαμηλή ανεργία στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, με βασική πρόκληση να εξακολουθεί να είναι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.

Η Ελλάδα, που είχε βρεθεί στην κορυφή τόσο το 2022 όσο και το 2023, εξακολουθεί να βρίσκεται και για φέτος στις πρώτες θέσεις, πίσω από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Κολομβία, την Ισπανία, ενώ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Τσεχία.

Για πέμπτη χρονιά, το περιοδικό συνέταξε την κατάταξη της «οικονομίας της χρονιάς», εξετάζοντας πέντε βασικούς δείκτες: τον δομικό πληθωρισμό, το εύρος των αυξήσεων των τιμών, την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αγορά εργασίας και τη χρηματιστηριακή επίδοση.

Ψηλά στην κατάταξη χώρες του ευρωπαϊκού Νότου – Παραμένει ψηλά η Ελλάδα

Στη λίστα του Economist για το 2025 διακρίνονται οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, για τις οικονομικές επιδόσεις τους. Η Ελλάδα, η οποία τοποθετείται στην 6η θέση μαζί με την Τσεχία, νικήτρια το 2022 και το 2023, καθώς και η Ισπανία, στην 4η θέση, αισθητά βελτιωμένη σε όλους τους δείκτες, καταλαμβάνουν θέσεις κοντά στην κορυφή. Δεύτερη είναι η Ιρλανδία, αν και τα επίσημα στοιχεία της αλλοιώνονται από την παρουσία πολυεθνικών κολοσσών.

Η Πορτογαλία στην κορυφή

Στην κορυφή της λίστας για το 2025 βρίσκεται η Πορτογαλία, η οποία συνδυάζει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ήπιο πληθωρισμό και εντυπωσιακή άνοδο του χρηματιστηρίου της. Η επίδοσή της αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην άνθηση του τουρισμού και στην εισροή εύπορων ξένων κατοίκων που επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς.

Ουραγός η Βόρεια Ευρώπη

Εάν κανείς έβλεπε της οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης ουραγούς στην κατάταξη πριν από μια δεκαετία, μάλλον θα έτριβε τα μάτια του. Και όμως, το 2025 η Εσθονία, η Φινλανδία και η Σλοβακία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Η Γερμανία τα πάει λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα δεν είναι σε καλή θέση. Το ίδιο ισχύει και για τη Βρετανία. Η Γαλλία, παρά το πολιτικό της χάος, έχει αρκετά καλή βαθμολογία και κατατάσσεται στην 11η θέση.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις στη μέση της κατάταξης και έχει χειρότερη βαθμολογία από την Ιταλία.

Ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός -που είναι το πρώτο μέτρο αξιολόγησης- μειώνει τη συνολική βαθμολογία των ΗΠΑ. Μια χώρα έχει καλύτερη βαθμολογία στην κατάταξη όσο πιο κοντά είναι ο ετήσιος ρυθμός της στο 2%, ένας τυπικός στόχος για τις κεντρικές τράπεζες.

Ο πληθωρισμός της Τουρκίας εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που παρατηρείται οπουδήποτε αλλού, ενώ τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στον πληθωρισμό έχει η Εσθονία.

Σε ορισμένες χώρες, ο βασικός πληθωρισμός είναι πολύ χαμηλός. Αυτό ισχύει για τη Σουηδία, όπου είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Όμως, είναι καλύτερο να υπάρχει λίγος πληθωρισμός παρά καθόλου. Μια ομάδα άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία και η Ελβετία, έχουν παρόμοια αναιμικά αποτελέσματα. Η Ιαπωνία έχει υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι τη δεκαετία του 2010, αλλά όχι κάτι που να μοιάζει με την υπερθέρμανση που παρατηρείται αλλού.

For the fifth year in a row, The Economist has crowned the “economy of the year”—and it is good news for southern Europe https://t.co/BD3SaCcOcW — The Economist (@TheEconomist) December 8, 2025

Πηγή: The Economist