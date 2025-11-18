Νέος Κόσμος: Δύο άνδρες προσήχθησαν για τον θάνατο του 58χρονου – Αρνούνται ότι τον χτύπησαν

Νέος Κόσμος: Δύο άνδρες προσήχθησαν για τον θάνατο του 58χρονου – Αρνούνται ότι τον χτύπησαν

Σε δύο προσαγωγές ατόμων προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος οδηγός φέρεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, φέροντας και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, πρόκειται για δύο άνδρες, ελληνικής και αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι προσήχθησαν το βράδυ της Δευτέρας (17/11).

Αν και η αιτία του θανάτου του 58χρονου δεν είναι ακόμη γνωστή, οι γιατροί θεωρούν ότι κατέληξε από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, ο άνδρας έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο. Η αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δύο προσαχθέντες ισχυρίζονται πως δεν τον χτύπησαν εκείνοι, αλλά φέρεται πως υπέδειξαν ένα τρίτο πρόσωπο, στο σπίτι του οποίου οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα.

