Μοναστηράκι: Κίνδυνος με τη στατικότητα στον σταθμό – Φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής έδειξαν οι επιθεωρήσεις ειδικών της ΣΤΑΣΥ

Σοβαρά προβλήματα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι» του πρώην ΗΣΑΠ, που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων έφεραν στην επιφάνεια πρόσφατες επιθεωρήσεις ειδικών της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

Τα προβλήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, εντοπίζονται κυρίως στα μεταλλικά στοιχεία του σταθμού, καθώς υπάρχει οξείδωση σε όλες τις σιδηροδοκούς αλλά και διόγκωση των διατομών τους, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φθορά παρατηρείται κυρίως στα τμήματα μεταξύ των εισόδων και εξόδων που συνδέουν τη Γραμμή 1 με τη Γραμμή 3. Το γεγονός κινητοποίησε τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, η οποία απέστειλε αυτήν την εβδομάδα πρόσκληση σε τεχνική εταιρεία προκειμένου να ανατεθεί η εκπόνηση «στατικής μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας της οροφής του σταθμού Μοναστηράκι της Γραμμής 1», βάσει της οποίας θα προχωρήσουν οι απαραίτητες επισκευές.

Από τα στοιχεία στο τεύχος τεχνικών δεδομένων προκύπτει και η σοβαρότητα της κατάστασης καθώς αναφέρεται το ενδεχόμενο οι φθορές να ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών: «Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, τίθεται εν αμφιβόλω η δομική ακεραιότητα του φορέα, αν όχι στο σύνολό του, τουλάχιστον τοπικά, χωρίς όμως να μπορεί να καθοριστεί ποια ή ποιες περιοχές της υποβαθμισμένης μεταλλικής κατασκευής ή της οπτολιθοδομής θα αστοχήσουν, με κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στις λειτουργίες του σταθμού και στην ασφάλεια των χρηστών του», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ο σταθμός Μοναστηράκι, που άνοιξε το 1895, αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους, αλλά και τους σημαντικότερους κόμβους του συστήματος συγκοινωνιών της Αθήνας, ο οποίος όμως λόγω της παλαιότητάς του και της γεωμορφολογίας της περιοχής είναι ευάλωτος σε φθορές. Τα τελευταία χρόνια είχαν παρατηρηθεί σημάδια υγρασίας στους τοίχους, τα οποία αρχικά αποδίδονταν στη ροή του υπόγειου ποταμού Ηριδανού. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες επιθεωρήσεις έδειξαν ότι οι φθορές είναι πιο σοβαρές και επηρεάζουν την οροφή που καλύπτει την παλιά γραμμή 1, η οποία φέρει το κύριο βάρος του σταθμού και της πλατείας πάνω από αυτόν.

Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ότι οι κύριες και δευτερεύουσες δοκοί της οροφής έχουν υποστεί έντονη οξείδωση, κυρίως στα τμήματα που βρίσκονται κοντά στις εισόδους και εξόδους προς τη γραμμή 3 «είτε λόγω αστοχίας της υγρομόνωσης στην πλατεία είτε λανθασμένου αρχικού σχεδιασμού της», όπως σημειώνεται. Προβλήματα φαίνεται πως είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, ενώ μια πρόβλεψη για ενίσχυση της οροφής από το 1952 φαίνεται πως τελικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η παρουσία υγρασίας, πάντως, είναι εμφανής, όπως επιβεβαιώνουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσκληση. Υπογραμμίζεται μάλιστα πως η οξείδωση αφορά σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες και τεγίδες), ενώ σε αρκετά τμήματα υπάρχει διόγκωση των διατομών. Το μέγεθος της οξείδωσης των μεταλλικών μελών ωστόσο δεν είναι εφικτό να διαπιστωθεί επειδή μεγάλο τμήμα των διατομών είναι εγκιβωτισμένο στην επικάλυψη των δαπέδων του κτιρίου ή της πλατείας.

Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι το φαινόμενο της οξείδωσης είναι διαρκές: «Από την εικόνα και το χρώμα των οξειδώσεων, αλλά και από το ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει τρεχούμενο νερό (σε μορφή σταγόνων), παρά το ότι δεν είχε βρέξει τις προηγούμενες ημέρες, θεωρείται ότι η οξείδωση είναι ένα ενεργό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται διαρκώς».

Τα δεδομένα αυτά καθιστούν αναγκαία τη λεπτομερή μελέτη πριν ληφθούν αποφάσεις για τυχόν εργασίες με τη ΣΤΑ.ΣΥ. να έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασία ανάθεσης στατικής μελέτης προϋπολογισμού 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η μελέτη θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία laser scanner για την πλήρη αποτύπωση της κατασκευής και θα δημιουργήσει ψηφιακά μοντέλα, ώστε να εξεταστεί με ακρίβεια η στατική κατάσταση. Στόχος είναι να προσδιοριστεί ποιες ενισχύσεις και επισκευές χρειάζονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του σταθμού.

Η μελέτη προβλέπεται να διαρκέσει περίπου οκτώ εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης και θα περιλαμβάνει φωτογράφιση των προβλημάτων, καταγραφή των φθορών και δημιουργία λεπτομερών σχεδίων όλων των σημαντικών στοιχείων της οροφής και των στηριγμάτων. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν αναλυτική τεχνική έκθεση, φωτογραφίες, σχέδια και προτάσεις για τα έργα ενίσχυσης της οροφής που απαιτούνται.