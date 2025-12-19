Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για bullying σε 14χρονο – Τον ανάγκασαν να γονατίσει και τραβούσαν βίντεο

  • Δύο ανήλικοι, 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι κατηγορούμενοι για bullying σε βάρος συνομηλίκου τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, παράνομη βία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
  • Ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε και να εξανάγκασε το θύμα να γονατίσει, ενώ ο 15χρονος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό. Το υλικό δημοσιοποιήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
  • Συνελήφθησαν επίσης οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ένας 14χρονος και ένας 15χρονος συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 18/12 από την Aστυνομία στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενοι για bullying σε βάρος ενός άλλου ανηλίκου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου συνελήφθησαν επίσης και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην πόλη του Μεσολογγίου, ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, ζητώντας συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο.

Παράλληλα, ο 15χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε, με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου, το περιστατικό, το οποίο στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στη κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

 

 

