Μανώλης Μαυρομμάτης: Παίρνει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης 2 χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του

  • Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, όπου νοσηλεύεται μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στο Κολωνάκι, θα πάρει ο Μανώλης Μαυρομμάτης.
  • Η φωτιά είχε ξεσπάσει από αναμμένο μάτι κουζίνας, εγκλωβίζοντας τον Μανώλη Μαυρομμάτη και τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη, στην οικία τους. Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
  • Δυστυχώς, η σύζυγός του, Ρένα Βενιέρη, παρά τη μάχη που έδωσε μετά τη φωτιά, άφησε την τελευταία της πνοή.
Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, όπου νοσηλεύεται μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στο Κολωνάκι, θα πάρει ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, «Espresso» ο Μανώλης Μαυρομμάτης, έπειτα από δύο χρόνια νοσηλείας θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Η σύζυγός του, Ρένα Βενιέρη δεν τα είχε καταφέρει και έφυγε από τη ζωή. Και οι δύο είχαν εγκλωβιστεί και στην οικία τους από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει από αναμμένο μάτι κουζίνας και δεν μπορούσαν να βγουν από το διαμέρισμα.

Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ο γνωστός σπορτ κάστερ αλλά και η σύζυγός του και αμέσως διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες αφού παρουσίαζαν, εκτός από εγκαύματα, και αναπνευστικά προβλήματα.

Η Ρένα Βενιέρη η οποία ήταν ηθοποιός, ήταν σε σοβαρότερη κατάσταση και αμέσως μπήκε στην εντατική.

Έπειτα από περίπου τρεις μήνες νοσηλείας και απανωτών χειρουργικών επεμβάσεων, η Ρένα Βενιέρη έδειχνε να πηγαίνει καλύτερα ενώ και ο Μανώλης Μαυρομάτης ανάρρωνε στο Γενικό Κρατικό, μετά το χειρουργείο που είχε υποβληθεί και εκείνος στην κοιλιά.

Δυστυχώς, όμως, η Ρένα Βενιέρη παρά τη μάχη που έδωσε, άφησε την τελευταία της πνοή.

 

