Μάνδρα: Εταιρείες έκλεβαν… νερό από το 2017 – Τα κρυμμένα ρολόγια και οι απώλειες εσόδων του δήμου

Η Δημοτική Αρχή Μάνδρας – Ειδυλλίας προχωρά με οργανωμένο σχέδιο στην πλήρη καταγραφή των ρολογιών ύδρευσης και των στεγασμένων χώρων, επιδιώκοντας να βάλει τέλος σε πρακτικές που για χρόνια προκαλούσαν αδιαφάνεια και άνιση μεταχείριση. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους στη Βιομηχανική Περιοχή Μάνδρας, με την καθοδήγηση του Δημάρχου Αρμοδίου Γ. Δρίκου, και εντόπισε δέκα υδρόμετρα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2017, όταν η μεγάλη πλημμύρα και τα έργα αποκατάστασης δημιούργησαν σοβαρές εκκρεμότητες.

Στη διάρκεια των ελέγχων, η υπηρεσία διαπίστωσε ότι πέντε επιχειρήσεις – ανάμεσά τους και πολυεθνικές με υψηλό τζίρο – είχαν αποκρύψει υδρόμετρα κάτω από στρώσεις οδοστρώματος ή μέσα στους χώρους τους, δυσκολεύοντας πλήρως την πρόσβαση συνεργείων και την καταγραφή της κατανάλωσης. Η αποκάλυψη των ρολογιών ανέδειξε μεγάλες ποσότητες αδήλωτου νερού. Σε μία περίπτωση, η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική και την καταγεγραμμένη κατανάλωση ξεπερνά τα 40.000 κυβικά μέτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για τον Δήμο.

Με την ταυτοποίηση όλων των υδρομέτρων, οι υπηρεσίες προχωρούν σε επανυπολογισμό οφειλών και σε επιβολή των νόμιμων προσαυξήσεων, ώστε να αποκατασταθούν τα έσοδα και να διασφαλιστεί ίση μεταχείριση για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε βιομηχανικούς χώρους για πιθανές μη δηλωμένες εγκαταστάσεις και δημοτικά τέλη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των δημοτών στη διοίκηση.

Ο Δήμαρχος Αρμόδιος Γ. Δρίκος δήλωσε: «Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψει να χάνονται πόροι που ανήκουν στους δημότες του. Η απόκρυψη ή ο “ενταφιασμός” υδρομέτρων συνιστά πρακτική που προσβάλλει τη νομιμότητα και υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν γίνεται επιχειρήσεις – και μάλιστα πολυεθνικές με τζίρους εκατομμυρίων – να λειτουργούν εις βάρος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και θεσμική αποφασιστικότητα, αποκαθιστούμε τη νομιμότητα, προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζουμε ότι κάθε κυβικό μέτρο νερού και κάθε ευρώ επιστρέφει εκεί που ανήκει: στο ταμείο του Δήμου και στους πολίτες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια αυστηρότητα και συνέπεια. Κανένα ρολόι δεν θα μείνει θαμμένο, καμία αδικία δεν θα μείνει αδιόρθωτη. Εργαζόμαστε με συνέπεια για έναν Δήμο δίκαιο, διαφανή και οικονομικά ακέραιο.»

Η διοίκηση του Δήμου υπογραμμίζει ότι η παρέμβαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τη λειτουργία του Δήμου, με έμφαση στη χρηστή διοίκηση, στη νομιμότητα και στην προστασία των δημοτικών πόρων. Η προσπάθεια συνεχίζεται, με σταθερό στόχο την ορθή διαχείριση, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια σε κάθε πτυχή της τοπικής διακυβέρνησης.