Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα»

Την έντονη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα προκάλεσε η είδηση της αποφυλάκισης του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Νίκου Μιχαλολιάκου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του γιου της, Παύλου.

«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη» δήλωσε στον ΣΚΑΙ η Μάγδα Φύσσα.