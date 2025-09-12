Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Την υπό όρους αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αποφάσισε με βούλευμά του το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε και του επιβλήθηκε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στην αίτησή του, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, επικαλείτο λόγους υγείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έναν και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του Νίκου Μιχαλολιάκου στις φυλακές, μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής είχε επιστρέψει στη φυλακή τον Ιούνιο του 2024, όταν το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης που είχε λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Οι εφέτες, κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης, έκριναν πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της ΧΑ, παρά την καταδίκη του, γεγονός που του προσδίδει εικόνα αμετανόητου. Έτσι κρίθηκε τότε, ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και διατάχθηκε η συνέχιση του καθεστώτος κράτησης του.