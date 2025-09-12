Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νίκος Μιχαλολιάκος

Την υπό όρους αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αποφάσισε με βούλευμά του το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε και του επιβλήθηκε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στην αίτησή του, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, επικαλείτο λόγους υγείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έναν και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του Νίκου Μιχαλολιάκου στις φυλακές, μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής είχε επιστρέψει στη φυλακή τον Ιούνιο του 2024, όταν το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης που είχε λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Οι εφέτες, κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης, έκριναν πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της ΧΑ, παρά την καταδίκη του, γεγονός που του προσδίδει εικόνα αμετανόητου. Έτσι κρίθηκε τότε, ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και διατάχθηκε η συνέχιση του καθεστώτος κράτησης του.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην πρωτοπορία της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου

Είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα διατροφής; Τι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

Ασφαλιστικές εισφορές: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις μειώσεις

Νέο ειδικό επίδομα στέγασης της ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Ο ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων LIGO επιβεβαιώνει θεωρίες του Αϊνστάιν και του Χόκινγκ – «Η πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι σήμερα...

Windows: Οι developers μπορούν πλέον να δημοσιεύουν εφαρμογές στο Microsoft Store χωρίς χρέωση
περισσότερα
16:46 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα απάτη με υπαλλήλους «μαϊμού» του ΔΕΔΔΗΕ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσι...
16:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 

Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουρ...
16:19 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων σε αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα 

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές όπου λειτουργούν οίκοι ανοχής, με σκοπό τον εντοπ...
16:08 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αράδαινας – Γερμανός περιπατητής κάλεσε σε βοήθεια

Συναγερμός σήμανε στο φαράγγι της Αράδαινας στα Σφακιά, όταν ένας Γερμανός περιπατητής κάλεσε ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος