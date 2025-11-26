LIVE η κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» σε Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου σε πολλές κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, με τους οδηγούς να είναι αναγκασμένοι να κινούνται «σημειωτόν» λόγω και της έκτακτης στάσης εργασίας που ανακοίνωσε νωρίτερα η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, ενώ «κολλημένα» είναι και τα αυτοκίνητα στις οδούς γύρω από το κέντρο της πόλης.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις είναι 5΄- 10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄- 10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄- 15΄στην έξοδο για Πειραιά, 10΄- 15΄στην έξοδο για Φυλής και 10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

