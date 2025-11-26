LIVE η κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» σε Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

LIVE η κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» σε Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου σε πολλές κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, με τους οδηγούς να είναι αναγκασμένοι να κινούνται «σημειωτόν» λόγω και της έκτακτης στάσης εργασίας που ανακοίνωσε νωρίτερα η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, ενώ «κολλημένα» είναι και τα αυτοκίνητα στις οδούς γύρω από το κέντρο της πόλης.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις είναι 5΄- 10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄- 10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄- 15΄στην έξοδο για Πειραιά, 10΄- 15΄στην έξοδο για Φυλής και 10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

Δείτε live την κίνηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς: Απαίτηση για απόδοση ευθυνών χωρίς συγκάλυψη για το δυστύχημα

«Οργή και την αγανάκτηση για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειρ...
18:07 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αττική: 5 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση στη Μαγούλα – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετά...
17:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα εποχή στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες – Στόχος η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση των πολιτών

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη, ...
17:44 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ρόδο: «Μιλήσαμε το πρωί και ήταν χαρούμενος, τώρα θα πάω να τον φέρω σε κούτα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου στρατιώτη

«Το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος» είπε μεταξύ άλλων, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»