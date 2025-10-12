Λεωφορεία: Στάση εργασίας την Τρίτη – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο»

Το Συνδικάτο Εργαζομένων και θυγατρικών εταιρειών του ΟΑΣΑ συμμετέχει στην απεργία της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου 2025 για το εργασιακό νομοσχέδιο, πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους μέσω Συλλογικών Συβάσεων εργασίας και η καταπολέμηση της ακρίβειας.

Ο Γ.Γ. του συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος δήλωσε ότι «δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας, ενώ και στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις λεωφορειακές γραμμές λόγω των συγκεντρώσεων. Καλό θα είναι το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται από τη σελίδα του ΟΑΣΑ ή από την εφαρμογή για τις όποιες αλλαγές».