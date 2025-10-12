Λεωφορεία: Στάση εργασίας την Τρίτη – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Λεωφορεία: Στάση εργασίας την Τρίτη – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο»

Το Συνδικάτο Εργαζομένων και θυγατρικών εταιρειών του ΟΑΣΑ συμμετέχει στην απεργία της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου 2025 για το εργασιακό νομοσχέδιο, πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από  τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους μέσω Συλλογικών Συβάσεων εργασίας και η καταπολέμηση της ακρίβειας.

Ο Γ.Γ. του συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος δήλωσε ότι «δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας, ενώ και στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις λεωφορειακές γραμμές λόγω των συγκεντρώσεων. Καλό θα είναι το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται από τη σελίδα του ΟΑΣΑ ή από την εφαρμογή για τις όποιες αλλαγές».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε ποια είδη καρκίνου μειώνεται εντυπωσιακά η θνητότητα

Ποιος τρόπος γραφής μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την απομνημόνευση στα παιδιά

Μητσοτάκης για αγροτικές αποζημιώσεις: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση αγροτών και κτηνοτρόφων – Πό...

Εξοικονομώ, Ανακαινίζω και Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Αναλυτικά όλες οι προθεσμίες για τις αιτήσεις στα ενεργειακά προγράμματα

Το Copilot στα Windows μπορεί πλέον να δημιουργεί έγγραφα Office και να συνδέεται με Gmail

Τεστ προσωπικότητας: Η τράπουλα που θα επιλέξετε βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει τι είναι αυτό που σας λείπει
περισσότερα
14:53 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Λήμνος: 17χρονος επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του σε αγώνα ποδοσφαίρου – Συνελήφθη από την αστυνομία

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Ατσική της Λήμνου, αμέσως μετά τη ...
14:23 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Επιστρέφει τη Δευτέρα ο «Δακτύλιος» – Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, τα οχήματα που εξαιρούνται

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα περιορισμο...
13:55 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου αγοριού

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του ...
13:48 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ του δράστη – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε συνεργό

Στην Αττική αναζητείται ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στην Μεσσηνία. Γρίφο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης