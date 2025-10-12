Χρίστος Δήμας: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας- Τα βασικά σημεία

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», με το οποίο μετατρέπεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Το νομοσχέδιο αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποσκοπεί στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας. Οι κανόνες διοίκησης και λειτουργίας εναρμονίζονται με το ισχύον κανονιστικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, ενώ παρέχονται ευέλικτες διαδικασίες και δυνατότητες εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των αναγκαίων υποδομών. Παράλληλα με τη διοικητική μεταρρύθμιση, ξεκίνησαν ήδη οι προσλήψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες πεδίου, όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ενώ ο προγραμματισμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει επιπλέον ενίσχυση του προσωπικού φέτος και το 2026, με ελεγκτές, ηλεκτρονικούς ATSEP και υπαλλήλους παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO). Με τη διοικητική μεταρρύθμιση, την αναβάθμιση των υποδομών και τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, ισχυροποιούμε τον κλάδο της ελληνικής αεροναυτιλίας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις και για τη βέλτιστη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων».

Ως προς τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

Διοικητική Δομή

Η ΥΠΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας όσο και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων, ενώ το ΔΣ της ΥΠΑ προβλέπεται να είναι επταμελές και αποτελείται από α) τον διοικητή της ΥΠΑ, ως πρόεδρο, β) τον υποδιοικητή Αεροναυτιλίας, ως αντιπρόεδρο Α’, γ) τον υποδιοικητή Αερολιμένων, ως αντιπρόεδρο Β’ και δ) τέσσερα (4) μέλη.

Σχετικά με δομή της Υπηρεσίας, μειώθηκαν οι οργανικές δομές της ΥΠΑ περίπου κατά 35%, δημιουργώντας μια σύγχρονη, λιτή και αποτελεσματική οργανική δομή, ανταποκρινόμενη στις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Προσωπικό

Συστήνονται 2.407 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

  •  Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων προβλέπονται στο ΠΔ 85/2022 και στον επικείμενο Οργανισμό της ΥΠΑ.
  •  Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με αυτοτελείς προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  •  Πρόβλεψη για δυνατότητες μετακινήσεων υπαλλήλων ιδίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, για την κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.
  •  Προβλέπονται δυνατότητες αξιοποίησης του πλεονάζοντος προσωπικού από τους παραχωρημένους αερολιμένες της Fraport.
  •  Προβλέπονται ρυθμίσεις για ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων.
  •   Προβλέπονται διαδικασίες παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών της ΥΠΑ.

Οικονομική αυτοτέλεια

  •  Η ΥΠΑ καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές που προβλέπονται για τα ΝΠΔΔ.
  •  Προβλέπεται αξιοποίηση των εσόδων EUROCONTROL.
  •  Θέσπιση ειδικών τελών επιβατών και τέλους ασφάλειας στους αερολιμένες αρμοδιότητας της ΥΠΑ.
  •  Δυνατότητα αξιοποίησης αποθεματικών για μείωση του αντικτύπου σε περιόδους μειωμένης κίνησης και αντιμετώπισης απρόβλεπτων αναγκών, καθώς και για δαπάνες που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Σημαντική θεσμοθέτηση δυνατότητας κατάρτισης Κανονισμού Έργων, Προμηθειών, Μελετών και Υπηρεσιών της ΥΠΑ, σύμφωνα με το ισχύον Ενωσιακό Πλαίσιο. Σκοπός είναι η αποτελεσματική, ευέλικτη και ταχύτατη ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας και των απαραίτητων υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

