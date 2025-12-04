Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια με τους αστυνομικούς

Σήμερα (04/12) το μεσημέρι θα βρεθούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή για τα επεισόδια με τους αστυνομικούς στα μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι κατά περίπτωση βία κατά υπαλλήλων και σωματική βλάβη ενώ ο τρίτος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, συλληφθείς αγρότης συνδικαλιστής δεν θα περάσει από τη διαδικασία του αυτοφώρου καθώς το επίδικο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως όπως τη Δευτέρα πριν την αναβολή της δίκης είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες αγρότες για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους, έτσι και σήμερα αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στα δικαστήρια.

Όπως είπε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αγροτών κατά την έξοδο του από το Δικαστικό Μέγαρο: «Με συγκίνησαν και χθες και σήμερα τα παιδιά, ο αγώνας θα συνεχιστεί».