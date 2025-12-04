Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια με τους αστυνομικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια με τους αστυνομικούς

Σήμερα (04/12) το μεσημέρι θα βρεθούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή για τα επεισόδια με τους αστυνομικούς στα μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι κατά περίπτωση βία κατά υπαλλήλων και σωματική βλάβη ενώ ο τρίτος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, συλληφθείς αγρότης συνδικαλιστής δεν θα περάσει από τη διαδικασία του αυτοφώρου καθώς το επίδικο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως όπως τη Δευτέρα πριν την αναβολή της δίκης είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες αγρότες για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους, έτσι και σήμερα αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στα δικαστήρια.

Όπως είπε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αγροτών κατά την έξοδο του από το Δικαστικό Μέγαρο: «Με συγκίνησαν και χθες και σήμερα τα παιδιά, ο αγώνας θα συνεχιστεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα θεραπευτική επιλογή για τον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

5 σημάδια ότι έχετε παράσιτα στο έντερο – Τι να κάνετε

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή του – Ποια επιδόματα μπορεί να κατα...

Επίδομα θέρμανσης: Με ποιον τρόπο θερμαίνουν τα σπίτια τους τα νοικοκυριά – Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:54 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός ο 56χρονος οδηγός λεωφορείου που υπέστη ανακοπή – Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04/12) στον δρόμο Πτολεμαΐδας – Κο...
09:33 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με 25 εργαζόμενους εξετράπη της πορείας του 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, το πρωί της Πέμπτης (04/12), όταν λεωφορείο στο ...
09:21 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: 49χρονος κατάπιε ναρκωτικά μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς – Πουλούσε ηρωίνη και σε λιμενικό

Συνελήφθησαν ένας 49χρονος που διακινούσε ηρωίνη στην Αττική, καθώς και ένας λιμενικός που ήτα...
08:14 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους και νέες αποφάσεις στα οδοφράγματα

Εντείνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»