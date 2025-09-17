Κρήτη: Νέα ένταση ανάμεσα σε μετανάστες στην Αγυιά – Μεγάλη κινητοποίηση από ΕΛΑΣ και Λιμενικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αγυιά, μετανάστες

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή νύχτα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες, υπήρχε πάλι ένταση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, oι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο, ξεσηκώθηκαν και πάλι, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν για άλλη μία φορά. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού είναι μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Αφορμή για την ένταση στάθηκε η διανομή φαγητού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Οι εξεγερμένοι ξήλωσαν ηλεκτρολογικό πίνακα, αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού, ενώ κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Αστυνομίας.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8 απόψε, μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν, στο λιμάνι της Σούδας από όπου, με το πλοίο της γραμμής, θα μεταφερθούν σε δομή της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που παραμένουν στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.

