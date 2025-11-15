Κορωπί: «Ναυαγοσώστης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες», λένε οι φίλοι του 22χρονου που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Η οικογένεια του 22χρονου Μάκη περνά πολύ δύσκολες ώρες, καθώς ο νεαρός υπέστη πνιγμό την ώρα που έτρωγε μπέργκερ σε κατάστημα ταχείας εστίασης, όπου είχε πάει με την παρέα του. Ο πατέρας του ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με διαδικτυακό challenge, διαψεύδοντας κατηγορηματικά σχετικές πληροφορίες, ενώ οι φίλοι του μίλησαν στο Star και περιέγραψαν τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν.

Οι φίλοι του 22χρονου ανέφεραν ότι ο Μάκης καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω από το κατάστημα. Στην αρχή πίστεψαν ότι κάνει αστείο, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα, προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή που είχε φράξει τους αεραγωγούς του. Ένας φίλος της παρέας, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι ίδιοι, κανείς δεν πραγματοποίησε τη λαβή Heimlich.

Όσα έγιναν γνωστά δείχνουν ότι ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα η τραχεία του να φράξει. Ο πατέρας του νεαρού τόνισε ότι το περιστατικό «δε σχετίζεται με challenge» και ότι πρόκειται για έναν τραγικό και αιφνίδιο πνιγμό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από τρία λεπτά, γεγονός που επιβάρυνε σοβαρά την κατάσταση της υγείας του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16. Το ασθενοφόρο έφτασε σε λίγα λεπτά και οι διασώστες προσπάθησαν να αφαιρέσουν την τροφή από την τραχεία του Μάκη, όμως η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον 22χρονο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μάκης, ο οποίος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε επιστρέψει πριν λίγες ημέρες από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω. Βρέθηκε στην Αθήνα για να συναντήσει τους φίλους του πριν γυρίσει στους γονείς του στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τραγικό περιστατικό, οι γονείς του κατέβηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα και παραμένουν στο πλευρό του μέσα στην αγωνία.

Η κατάσταση του 22χρονου παραμένει κρίσιμη, με την οικογένειά του και τους φίλους του να ελπίζουν ότι θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

