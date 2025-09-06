Κέρκυρα: Νέα καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 59χρονου γιατρού

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στην Κέρκυρα με την υπόθεση 59χρονου γιατρού και την απαγγελία κατηγορίας εναντίον του περί βιασμού μιας 18χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με corfutvnews.gr, μια ακόμη γυναίκα πήγε την Παρασκευή (5/9) στο Αστυνομικό Τμήμα και συγκεκριμένα στην Ασφάλεια, και έδωσε κατάθεση που αφορά προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε προηγούμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, η 35χρονη γυναίκα, πήρε θάρρος από την καταγγελία της 18χρονης και κατέθεσε στην Ασφάλεια ότι το περιστατικό έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πλέον η νέα αυτή καταγγελία θα μεταβιβαστεί στην Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ υπενθυμίσουμε ότι χτες ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.