Πυροσβεστική: Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, συνελήφθη σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για έντεκα πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης και συγκεκριμένα: για μία πυρκαγιά στις 02/09/2025, για μία πυρκαγιά στις 04/09/2025 και για εννέα πυρκαγιές στις 05/09/2025.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

16:40 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

