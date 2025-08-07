Κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από μισός τόνος κάνναβης – Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Βουλγαρία

κοινωνία

Κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από μισός τόνος κάνναβης – Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Βουλγαρία

Πάνω από μισός τόνος ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία έφτασαν από τον Καναδά και τελικό προορισμό είχαν την Βουλγαρία, όπου πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις.

Προηγήθηκε ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής και αποδοχής του σχετικού αιτήματος από τις βουλγαρικές Αρχές.

Στο πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Λαθρεμπορίου της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από χώρες της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες αποκρύπτονται σε νόμιμα φορτία και την αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας τους στην Ευρώπη.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά στις 17 Ιουλίου 2025, σάκοι με μονωτικό υλικό, που περιείχαν -810- πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -559- κιλών. Όπως διαπιστώθηκε, το φορτίο είχε μεταφερθεί από τον Καναδά, με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Ακολούθησε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και εκδόθηκε σχετική Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, δυνάμει της οποίας  υλοποιήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων προσώπων στη Βουλγαρία, όταν επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις ναρκωτικές ουσίες από επικαθήμενο φορτηγού οχήματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

