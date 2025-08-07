Κεφαλονιά: Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 14χρονη – Άγνωστη η αιτία της παράλυσης

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 14χρονη από την Κεφαλονιά, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Νοσοκομείου Ρίου.

Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερά επιβαρυμένη, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να την παρακολουθεί διαρκώς υπό πλήρη μηχανική υποστήριξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει βελτίωση στην εικόνα της, ενώ οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν την αιτία που οδήγησε στην παράλυση των άκρων και στη συνέχεια στην ανεπάρκεια των αναπνευστικών μυών, σύμφωνα με το tempo24.news.

Η πρώτη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν έδειξε ευρήματα που να εξηγούν το σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για επαναληπτική απεικονιστική εξέταση.

Η νέα μαγνητική έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου, ημέρα που χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της αιφνίδιας επιδείνωσης και να καθορίσει τα επόμενα βήματα της ιατρικής διαχείρισης.

Υπενθυμίζεται πως η 14χρονη αρχικά είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε, πριν κριθεί αναγκαία η μεταφορά της στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

