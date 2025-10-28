Καστοριά: Μηχανή έπεσε σε σταθμευμένο όχημα – Ο τραυματισμένος οδηγός άφησε σημείωμα στον ιδιοκτήτη του

Τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό ενός οδηγού μοτοσυκλέτας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 28ης Οκτωβρίου, στην οδό Γράμμου, στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, το περιστατικό συνέβη, στη λωρίδα κατεύθυνσης προς το Αστυνομικό Μέγαρο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο της, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα και στην μηχανή, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε. Παρόλο που φορούσε προστατευτικό κράνος, ο οδηγός έφερε τραύματα στο πρόσωπο καθώς και σε άλλα μέρη του σώματός του.

Άμεσα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και ξεκίνησαν έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου της μοτοσυκλέτας.

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η κίνηση ευθύνης του οδηγού της μηχανής. Παρά τον τραυματισμό του και την αναστάτωση, φρόντισε να αφήσει σημείωμα στο ΙΧ που χτύπησε. Μέσω αυτού, ενημέρωνε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ότι ο ίδιος προκάλεσε τις υλικές ζημιές, παραθέτοντας παράλληλα τα στοιχεία του ώστε να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να επικοινωνήσει μαζί του για τη διευθέτηση της ζημιάς.