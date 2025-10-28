Χίος: Υψώθηκε και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι του νησιού – ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και των Αρχών της Χίου πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό λιμένα του νησιού η έπαρση της μεγάλης σημαίας.

Ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ανέφερε πως:

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο.

Πάρα πολλοί Χιώτες έλαβαν μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Έχουμε το 23ο Σύνταγμα Πεζικού Χιωτών, αποτελούμενο κυρίως από Μυτιληνιούς, Χιώτες και Σαμιώτες, το οποίο ήταν μέρος της θρυλικής μεραρχίας αρχιπελάγους, η οποία είχε αναπτυχθεί στη Θράκη ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1940, δηλαδή πριν από την επίσημη κήρυξη του πολέμου, πριν το ‘όχι’ της 28ης Οκτωβρίου.

Πάρα πολλοί Χιώτες, πάνω από 1.000 έφυγαν από τη Χίο με τα πλοία, με μεγάλο ενθουσιασμό, με πολλή αγάπη για την πατρίδα πήγαιναν προς τη μάχη…».

