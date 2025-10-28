ΗΠΑ: Ο Τραμπ απέσυρε τον υποψήφιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την υποψηφιότητα του Τζόελ Ρέιμπερν – πρώην απεσταλμένου για τη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας – για τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα Εγγύς Ανατολής, σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο Reuters.

Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος είχε προτείνει τον Ρέιμπερν για το πόστο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Φεβρουάριο, προκειμένου να αναλάβει τον συντονισμό της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας είχε πραγματοποιήσει την ακρόαση επικύρωσης του τον Μάιο.

Rayburn’s involvement with the Syrian dossier has been shaped through a succession of pivotal roles, Syria TV writes.https://t.co/wTVNv2zUFj — The Syrian Observer (@observesyria) October 27, 2025

Ωστόσο, τόσο ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ όσο και τα μέλη των Δημοκρατικών στην επιτροπή είχαν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την επιλογή του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή προχώρησε σε μια ασυνήθιστη ψηφοφορία, εγκρίνοντας μόνο την προώθηση της υποψηφιότητας χωρίς να τη συστήσει επίσημα προς ψήφιση στην ολομέλεια της Γερουσίας.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι γερουσιαστές είχαν θέσει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Ρέιμπερν είχε εμπλακεί σε παραπλάνηση αξιωματούχων των ΗΠΑ για τον πραγματικό αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ρόλο, δηλώνοντας πως «δεν είχε καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή παραπληροφόρησης».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την απόσυρση της υποψηφιότητας, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από την ενημερωτική ιστοσελίδα Axios.

Ο Ρέιμπερν είχε υπηρετήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

