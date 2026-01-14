Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Άκουγε μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα – Τώρα τον Σκιαδά και δύο δήθεν αναρχικούς»

Ο Νίκος Καραχάλιος δίνει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού, με νέα του βραδινή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, σήμερα Τετάρτη.

Σχολιάζοντας ξανά την παραίτησή της από την προεδρία του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, καθώς και τα όσα αναφέρουν για εκείνη τα πέντε μέλη του ΔΣ στην επιστολή τους, ο Νίκος Καραχάλιος λέει ότι την είχε προειδοποιήσει και αναφέρεται σε όσους, κατά τον ίδιο, απέμειναν να στηρίζουν πλέον την κυρία Καρυστιανού, με αναφορές σε κάποιον Σκιαδά και «δύο δήθεν αναρχικούς», τους οποίους ωστόσο αποφεύγει να κατονομάζει.

«Δεν άκουγε κανέναν» λέει ακόμα, «μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα», για να καταλήξει: «Θλιβερό να έχεις το λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll».

Σημειώνεται ότι η αναφορά στον Σκιαδά γίνεται μάλλον για τον Νίκο Σκιαδά, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας άρσης βαρών, ο οποίος εμφανίζεται σε δημοσιεύματα να είναι εκ των ανθρώπων που συνομιλούν με τη μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης.

