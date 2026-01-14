Bild: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία

Σύνοψη από το

  • Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.
  • Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, η οποία αναπτύσσει δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων.
Enikos Newsroom

διεθνή

Sirius Dog Sled Patrol
Πηγή: Grey Dynamics

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη εφημερίδα Bild, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Σουηδία: Στέλνει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία κατόπιν αιτήματος της Δανίας

Οι πρώτοι Γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία αύριο Πέμπτη, όπως γράφει το δημοσίευμα της Bild η οποία επικαλείται κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές στο Βερολίνο.

Νωρίτερα σήμερα, η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας. Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων στη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

23:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

