Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καταδικάζει τις βλέψεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία – «Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του status quo είναι απαράδεκτη»

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να παράσχουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, καταδικάζοντας τις βλέψεις των ΗΠΑ.

«Οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», πρόσθεσαν, καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του status quo είναι απαράδεκτη», τόνισαν τα κόμματα.