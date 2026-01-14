Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καταδικάζει τις βλέψεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία – «Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του status quo είναι απαράδεκτη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καταδικάζει τις βλέψεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία – «Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του status quo είναι απαράδεκτη»
Φωτογραφία: Reuters

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να παράσχουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, καταδικάζοντας τις βλέψεις των ΗΠΑ.

«Οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», πρόσθεσαν, καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του status quo είναι απαράδεκτη», τόνισαν τα κόμματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν – Τι εξετάζεται για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:51 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Bild: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη εφη...
21:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 3.400 οι νεκροί – Υποχρεωμένος να αναλάβει δράση αισθάνεται ο Τραμπ

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων κατά της εξουσίας του...
21:07 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Φωτιά σε εστιατόριο της Μαδρίτης δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Προκλήθηκε από βεγγαλικά εσωτερικού χώρου – ΒΙΝΤΕΟ

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, πυροτεχν...
20:53 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε παραλία – Έρευνα για το αν ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Νεκρός άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε περιοχή της Αυδήμου, θέτοντας σε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι