Καλαμάτα: Φωτιά κοντά στον συνοικισμό «Παναγάκια» και σε βιομηχανική ζώνη – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στην περιοχή «Παναγάκια», κοντά στο Ασπρόχωμα της Καλαμάτας, αναφέρει το ΕΡΤNews και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη γύρω περιοχή εμφανίστηκε πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος ήταν ορατός από διάφορα σημεία της Καλαμάτας, δίπλα σε καταυλισμό Ρομά, ενώ στην ίδια ζώνη βρίσκεται και βιομηχανική περιοχή με πολλές επιχειρήσεις.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 6 οχήματα και 28 πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται.

Η φωτιά καίει κυρίως σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιώνες.

