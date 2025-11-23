Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Καστοριάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Καστοριάς
Πηγή: alphafm.gr

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Καστοριάς που επλήγη από την πρόσφατη κακοκαιρία, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δημάρχου της πόλης, Γιάννη Κορεντσίδη.

Η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών -πλημμύρες και κατολισθήσεις- που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Το αίτημα του Δημάρχου διαβιβάστηκε αρμοδίως μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 22 Νοεμβρίου 2025, οδηγώντας στην άμεση έκδοση της απόφασης λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν καταστροφές.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (19.11.2025) και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιήσουν με ταχύτερους ρυθμούς πόρους και διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Παράλληλα με την κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη, ο Δήμος Καστοριάς έστειλε έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στις καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα, η Αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα ενημέρωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 για τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες φασολιού και καλαμποκιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο έγγραφο ζητείται η άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο Δήμος Καστοριάς τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν το έργο της αποκατάστασης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα