Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Καστοριάς

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Καστοριάς που επλήγη από την πρόσφατη κακοκαιρία, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δημάρχου της πόλης, Γιάννη Κορεντσίδη.

Η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών -πλημμύρες και κατολισθήσεις- που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Το αίτημα του Δημάρχου διαβιβάστηκε αρμοδίως μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 22 Νοεμβρίου 2025, οδηγώντας στην άμεση έκδοση της απόφασης λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν καταστροφές.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (19.11.2025) και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιήσουν με ταχύτερους ρυθμούς πόρους και διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Παράλληλα με την κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη, ο Δήμος Καστοριάς έστειλε έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στις καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα, η Αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα ενημέρωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 για τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες φασολιού και καλαμποκιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο έγγραφο ζητείται η άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο Δήμος Καστοριάς τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν το έργο της αποκατάστασης.