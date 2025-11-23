Τάσος Τρύφωνος: Μία φορά έχω νιώσει άσχημα για συμπεριφορά μου σε παίκτη στον «Αδύναμο Κρίκο»

Ο Τάσος Τρύφωνος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μίλησε για όλα. Ο γνωστός παρουσιαστής δήλωσε χαρακτηριστικά για τον «Αδύναμο κρίκο» ότι του ταίριαζε αυτός ο ρόλος.

Ο Τάσος Τρύφωνος είπε στη συνέχεια πως «Ίσως μόνο μία φορά να έχω νιώσει άσχημα για συμπεριφορά μου σε παίκτη στον «Αδύναμο Κρίκο» στην Κύπρο, αλλά γενικά το ευχαριστιόταν ο κόσμος. Την εποχή της πολιτικής ορθότητας είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Θεωρώ οτι το ισορροπούσα καλά. Αν μου το ξαναπρότειναν θα έμπαινα σε δίλημμα γιατί είναι ένα πρότζεκτ που μου αρέσει πάρα πολύ».

Αν έδινα μία συμβουλή στη Μαρία Μπακοδήμου θα της έλεγα να το κάνει «δικό της»

Αν έδινα μία συμβουλή στη Μαρία Μπακοδήμου που ακούγεται ότι θα το κάνει, θα της έλεγα να το κάνει «δικό της», «συμβουλή που μου έδωσε και η Έλενα Ακρίτα. Να το κάνει δικό της. Να βρει τα δικά της στοιχεία για να κάνει. Αυτό θα ήταν το έξυπνο. Ήταν σαν να δίνω ένα show κάθε φορά».

Ο Τάσος Τρύφωνος ανέφερε επίσης: «Στις συνεντεύξεις με βοηθάει η εμπειρία του ραδιοφώνου που είναι απο το 2003. Με βοήθησε και η αναγνωρισιμότητα. Η συνέντευξη με τη Μαρινέλλα είχε προγραμματιστεί αρχικά σε άλλη ημερομηνία. Μετά ήταν αυτό που χτύπησε το πόδι της και αναβλήθηκε. Όταν προέκυψε νέα ημερομηνία εγώ είχα γύρισμα σ στην Κύπρο για τον «Αδύναμο Κρίκο». Οι νορμάλ πτήσεις είχαν τελειώσει και έπρεπε να πάρω πρωινή. Δεν ρίσκαρα να κοιμηθώ και διάβαζα για την συνέντευξη και πήγα κατευθείαν. Όταν είναι δύσκολες συνεντεύξεις, πολλές φορές χάνω τον ύπνο μου.

«Θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Σταύρο Ξαρχάκο»

«Θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Θα ήταν ένα παράσημο συνέντευξη στον Σταύρο Ξαρχάκο. Δεν πρόλαβα να κάνω συνέντευξη με τον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα να κάνω συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη».

Κλείνοντας, ο Τάσος Τρύφωνος είπε: «Με μία κατάλληλη πρόταση μπορεί να ερχόμουν στην Ελλάδα μόνιμα άλλα έχω «χτίσει» ωραία τα πράγματα κάτω, έχω τις δουλειές μου στην Κύπρο. Η Αθήνα ωστόσο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Θα έκανα κάτι τηλεοπτικό τύπου magazino. Θα ήθελα ένα πρωινό όπως πιο παλιά χωρίς τόσο δράμα. Στο πάνελ θα πήγαινα ανάλογα με τον παρουσιαστή» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.