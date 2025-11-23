Καιρός: Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε Δωδεκάνησα και Ικαρία – Πάνω από 26 βαθμούς ο υδράργυρος στο Καστελλόριζο

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κινείται ο υδράργυρος στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στην Εύβοια και στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία έχει πέσει σε σχέση με χθες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής 23/11 καταγράφηκαν στα Δωδεκάνησα και στην Ικαρία με την απολύτως μέγιστη να σημειώνεται στο Καστελλόριζο (26.3 °C).

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 °C σε 140 από τους 547 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~ 26%) ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 16.9 °C, κατά 2.8 °C χαμηλότερη αυτής του Σαββάτου 22/11 (19.7 °C).