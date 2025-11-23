Ισραηλινός αξιωματούχος: Νεκρός ο στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ μετά την επίθεση στη Βηρυτό

Ο Χαϊτάμ Αλί Ταμπαταμπάι, ο de facto στρατιωτικός αρχηγός της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Βηρυτό σήμερα το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχο, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

Νωρίτερα σήμερα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε μία επιδρομή εναντίον ενός υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, στα νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Βηρυτού.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη στη Βηρυτό», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωση οι IDF, με ισραηλινά μέσα να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο Ταμπαταμπάι.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου κάτοικοι είπαν στο Reuters πως άκουσαν τον ήχο των πολεμικών αεροσκαφών πριν από την έκρηξη. Κόσμος βγήκε έντρομος από τα κτίρια υπό τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters στην περιοχή.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών υγείας. Προς το παρόν ούτε η Χεζμπολάχ ούτε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχουν σχολιάσει το περιστατικό.