Λουτράκι: Αιματηρή συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11) έξω από νυχτερινό κέντρο, στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας loutrakiblog.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν έξι άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστο λόγο. Πρόκειται για νεαρούς Κορίνθιους, που διασκέδαζαν νωρίτερα στο κλαμπ. Μάλιστα, οι δράστες χρησιμοποίησαν και μαχαίρια.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το σοβαρό επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν και να λάβουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους. Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας.