Λουτράκι: Αιματηρή συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11) έξω από νυχτερινό κέντρο, στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας loutrakiblog.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν έξι άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστο λόγο. Πρόκειται για νεαρούς Κορίνθιους, που διασκέδαζαν νωρίτερα στο κλαμπ. Μάλιστα, οι δράστες χρησιμοποίησαν και μαχαίρια.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός τραυματίστηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το σοβαρό επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν και να λάβουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους. Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα