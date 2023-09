Κακοκαιρία Daniel: Εικόνες καταστροφής σε Βόλο, Πήλιο, Λάρισα και Σκιάθο – Ένας νεκρός, ένας αγνοούμενος και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Ένας νεκρός, ένας αγνοούμενος, δεκάδες απεγκλωβισμοί πολιτών και σημαντικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας Daniel, που «σφυροκοπά» την χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ο Βόλος, το Πήλιο, η Σκιάθος και η Λάρισα βρίσκονται στο έλεος των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από νωρίς σήμερα (Τρίτη 5/8), με τους κατοίκους να απευθύνουν εναγώνιες εκκλήσεις για βοήθεια.

Στον Βόλο, ένας κτηνοτρόφος πέθανε όταν καταπλακώθηκε από τοίχο στον Άγιο Γεώργιο. Ο 51χρονος πατέρας δύο παιδιών πήγαινε να ταΐσει τα ζώα του, όταν ένας τοίχος υποχώρησε από τον όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να χάσει την ζωή του. Ο 51χρονος αλλοδαπός μεγάλωσε και έζησε στον Βόλο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Αγία Αικατερίνη. Στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου, ο οποίος φέρεται πως επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε από τα νερά. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Στην Πάλτση Αργαλαστής στο Πήλιο, έχει στηθεί από την Πυροσβεστική επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα καθώς οι διασώστες και οι πυροσβέστες είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν το σπίτι των ηλικιωμένων.

Αρκετές περιοχές στον Βόλο παραμένουν χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ τόνοι λάσπης και νερού έχουν καλύψει τους δρόμους. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν γίνει 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων, κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων. Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας έχουν αναπτυχθεί 28 συνεργεία της Πυροσβεστικής, αποτελούμενα από 60 άτομα που ενισχύονται από το επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, μία ομάδα ΜΕΤΠΕ με τέσσερα οχήματα και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ από οκτώ άτομα. Οι δυνάμεις θα ενισχυθούν και από τις υπηρεσίες της Λάρισας και των Τρικάλων, ενώ έχει προγραμματιστεί να σπεύσουν στον Βόλο μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και δύο της 8ης ΕΜΑΚ.

Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από το κέντρο του Βόλου, όπου έχουν επιστρατευθεί ακόμα και βάρκες, ώστε να απεγκλωβιστούν πολίτες και εργαζόμενοι που είχαν «παγιδευτεί» λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Ο απεγκλωβισμός εργαζομένων και πολιτών που βρίσκονταν στο κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ στην οδό Λαρίσης έγινε με βάρκες, προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Σημειώνεται ότι με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του νομού Μαγνησίας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου, αλλά και στην Σκιάθο, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, νέο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 το μεσημέρι, στις περιοχές της Πιερίας, της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Κάτοικοι και επισκέπτες ενημερώνονται ότι το επόμενο 24ωρο θα εξελιχθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) και καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στον Βόλο, δεκάδες παιδιά από τα Τρίκαλα έχουν εγκλωβιστεί λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel. Τα παιδιά είχαν μεταβεί στον Βόλο προκειμένου να δώσουν εξετάσεις Γερμανικών, που δεν αναβλήθηκαν έγκαιρα λόγω των καιρικών φαινομένων. Τελικά, ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή ότι οι εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, αλλά αυτή την ώρα, βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν καθώς έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία.

Λόγω των ορμητικών νερών στους παρόχθιους του Κραυσίδωνα, που υπερχείλισε, υποχώρησε το έδαφος με αποτέλεσμα να «εξαφανιστεί» ένα ολόκληρο λεωφορείο, που ήταν σταθμευμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο.

Το οδόστρωμα υποχώρησε από τον όγκο του νερού και «κατάπιε» το μεγάλο όχημα, που έπεσε με το πλάι μέσα στην τεράστια τρύπα.

Στον κόμβο του Jumbo, στον Βόλο, έσπασε και το τελευταίο «φράγμα» αντίστασης νερού στον ποταμό Κραυσίδωνα.

Μία ξύλινη γέφυρα έσπασε και διαλύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα ορμητικά νερά του Κραυσίδωνα. Η συγκεκριμένη γέφυρα ένωνε τον Βόλο και τη Ν. Ιωνία, στο ύψος της οδού Στρατ. Μακρυγιάννη.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει υπερχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Στην οδό Ιερολοχιτών κόσμος έχει καταφύγει σε ανώτερους ορόφους κατοικιών αφού τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει και ζητούν βοήθεια από την Πυροσβεστική.

Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Ιωνία μεγάλο δένδρο έπεσε και κατέστρεψε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ήδη σχεδόν στο σύνολό τους περιοχές του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και πολλών προαστίων αντιμετωπίζουν διακοπή της ηλεκτροδότησης και τα προβλήματα έχουν γίνει πάρα πολλά τόσο σε κατοικίες, όσο και σε βιομηχανικούς χώρους και επιχειρήσεις.

Χωρίς τηλεφωνικές συνδέσεις, κυρίως της σταθερής τηλεφωνίας είναι και πολλές περιοχές του Βόλου, ενώ με προβλήματα λειτουργεί και η κινητή τηλεφωνία εξ αιτίας των συνεχών κεραυνών που σαρώνουν την περιοχή. Κάτοικος του Βόλου, ο οποίος μένει σε ισόγειο κοντά στο Λιμάνι περιέγραψε στο enikos.gr τι ακριβώς έχει βιώσει τις τελευταίες τρεις ώρες. «Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοια καταστροφή. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου που από το πρωί έχει πλημμυρίσει από τα ορμητικά νερά. Πλέον το πρόβλημα εστιάζεται στην πτέρυγα για τις χημειοθεραπείες και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το πού θα πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς εάν η κατάσταση επιδεινωθεί το πρόβλημα.

Στον Άγιο Ιωάννη, στο Πήλιο, ο ποταμός έχει υπερχειλίσει με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε μέσα στη θάλασσα, στο τουριστικό παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη. Τα μεγάλα κύματα «καταπίνουν» μέσα σε δευτερόλεπτα το όχημα, το οποίο εξαφανίζεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

