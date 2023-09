Κακοκαιρία Daniel: Η στιγμή που τα κύματα «καταπίνουν» αυτοκίνητο – Δύσκολες ώρες στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου -ΒΙΝΤΕΟ

Δύσκολες είναι οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι της Μαγνησίας. Η κακοκαιρία Daniel «σφυροκοπά» την περιοχή με ισχυρές καταιγίδες, που έχουν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν ποτάμια και να προκαλούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Στον Άγιο Ιωάννη, στο Πήλιο, ο ποταμός έχει υπερχειλίσει με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε μέσα στη θάλασσα, στο τουριστικό παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη. Τα μεγάλα κύματα «καταπίνουν» μέσα σε δευτερόλεπτα το όχημα, το οποίο εξαφανίζεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023