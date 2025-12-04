Κακοκαιρία Byron: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή – Τι θα ισχύσει στις δημόσιες υπηρεσίες, συστάσεις για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Πάρα πολλά είναι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Byron. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διατηρηθούν και αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας. Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.»

Ωστόσο, σε δήλωσή του ο Φίλιππος Φλουσκούνης, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής τονίζει:

«Αυτό που προέχει αυτή την στιγμή είναι η ασφάλεια των μαθητών. Θα έπρεπε όμως το 2025 να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός, Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν “σεισμόπληκτα” π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί πλημμυρίζουν σχολεία και δρόμοι και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια.Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια να ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.»

Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, σε όλες τις σχολικές μονάδες που δεν θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης. Η οδηγία που ανακοινώθηκε για την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία ορίζει ότι «αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.». Όπως διευκρινίζεται από το αρμόδιο υπουργείο, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά στην σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Webex καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν κανονικά οι ώρες διδασκαλίας όπως προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επιπλέον, τονίζεται πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και θα καταγράφονται τυχόν απουσίες.

Για περισσότερες οδηγίες οι μαθητές καλούνται να πατήσουν εδώ

Κάθε μαθητής του σχολείου με την εγγραφή του σε αυτό έχει έναν αριθμό Μητρώου (ΑΜ). Με τον αριθμό μητρώου μπορείτε να κατεβάσετε (οι γονείς) Βεβαίωση Φοίτησης από το gov.gr αλλά και να δημιουργήσετε (όσοι δεν έχετε δημιουργήσει) μαθητικό λογαριασμό στο παιδί σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ο λογαριασμός που θα δημιουργήσετε θα δίνει πρόσβαση στα παιδιά στις ηλεκτρονικές τάξεις σε περίπτωση που κλείσει η σχολική μονάδα και θα πρέπει να γίνει τηλεκπαίδευση.

Η δημιουργία λογαριασμού μαθητή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα. Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα https://register.sch.gr/students

Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή». Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Τονίζεται η αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης email καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί email με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση. Μετά την εγγραφή θα αποκτήσει ο μαθητής ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό (password) με τα οποία θα μπορεί να συνδέεται και να συμμετέχει ενεργά στα τηλεμαθήματα, την ηλεκτρονική τάξη καθώς και να διατηρεί επικοινωνία μέσω e-mail με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Μετέωρα

Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους, ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει τα εξής: Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Βασιλικής, Κλεινοβού, Μαλακασίου και Χασίων θα παραμείνουν κλειστές.

Στην πόλη της Καλαμπάκας όλες οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι μαθητές των Γυμνασίων της Καλαμπάκας, του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας και του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας που μετακινούνται από τις παραπάνω περιοχές, θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως μέσω webex, σύμφωνα με τις οδηγίες των σχολικών τους μονάδων. Ο Δήμος συνιστά στους δημότες να ακολουθούν τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις έως τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Χαλκιδική

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Χαλκιδικής, Αικατερίνης Ζωγράφου. Κλειστοί θα είναι και όλοι οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και το Δημοτικό Ωδείο, μετά από απόφαση του δημάρχου Πολυγύρου, Γιώργου Εμμανουήλ.

Δήμος Διον – Ολύμπου

Κλειστές θα είναι, με απόφαση του δημάρχου Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιου, οι σχολικές μονάδες (δημοτικοί παιδικοί δημοτικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) του Δήμου Δίου-Ολύμπου, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία στη Χαλκίδα

Ο δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά, κατόπιν απόφασης της δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και την ανάγκη αποφυγής μετακινήσεων. Διευκρινίζεται ότι, οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς πρόκειται για μη υποχρεωτική εκπαίδευση και η μετάβαση των παιδιών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των γονέων και κηδεμόνων.

Λακωνία

Σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Λακωνίας, λόγω έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παρακαλούνται οι πολίτες και οι γονείς να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν νεότερες ενημερώσεις.

Κάρυστος

Λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έκτακτων καιρικών φαινομένων οι σχολικές μονάδες του δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί.

Κλειστά σχολεία και παιδικοί σταθμοί στην Κω

Με απόφαση του δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, αναστέλλεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικής και γενικής αγωγής, και των μονάδων Προσχολικής Αγωγής, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Ο δήμαρχος Κω έλαβε τη σχετική απόφαση, για την προστασία και ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προβλέπεται να επικρατήσουν αύριο, σύμφωνα με την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αλλά και να μην αποθέτουν σε δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια ογκώδη απορρίμματα και κλαδιά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων και πλημμυρών λόγω φραγής των φρεατίων ομβρίων.

Κλειστά σχολεία στον δήμο Ανατολικής και Δυτικής Σάμου

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου αποφάσισε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου. Δεδομένων των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων και την κατάσταση κόκκινου συναγερμού για το νησί μας κρίθηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αναμενόμενων έντονων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν.

Κλειστά τα σχολεία στην Κάσο

Σε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων προχωρά ο δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου, κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που προβλέπει έντονη κακοκαιρία στα Δωδεκάνησα. Με απόφαση του δημάρχου (Αρ. Απόφ. 663/2025), τα Νηπιαγωγεία, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η πρόγνωση κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που αναμένεται να φθάσουν τα 8-9 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Όπως τονίζεται, η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της ΕΜΥ και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κύμη Αλιβέρι

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται αύριο Παρασκευή, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες στον δήμο μας, και μετά από σύσταση της Πολιτικής Προστασίας, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

Κατερίνη

Με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κατερίνης, Γεώργιου Κοκαβίδη, ανακοινώνεται ότι: τα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο, Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο, Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Ρόδος

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, όλα τα σχολεία του δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Σύμφωνα με τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Σαντορίνη

Δεδομένου της πρόγνωσης για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και κινδύνους στην κυκλοφορία, ο δήμος Θήρας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου θα παραμείνουν κλειστές «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών».

Τήλος

Κλειστά τα σχολεία της Τήλου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο δήμος Τήλου ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση δημάρχου αριθ. 422/2025 (Αρ. πρωτ. 7139/04-12-2025), όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με:

• τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών,

• το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

• τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή.

Σύμη

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες. Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο δήμαρχος Καστελλορίζου, Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Ύδρα

«Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και ύστερα και από την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου Χαρδαλιά όλα τα σχολεία της Ύδρας μας θα παραμείνουν κλειστά και αύριο (05/12/2025). Παρακαλούνται όλοι κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευσή τους δίπλα από ετοιμόρροπα κτίρια και από περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Ειδικά για το Νησί μας κατά τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Ύδρας

Γεώργιος Ε. Κουκουδάκης»

Νέα Προποντίδα

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του δήμου, λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που ήδη σημειώνονται και αναμένεται να ενταθούν.

Χωρίς σχολεία και στον δήμο Φαιστού Κρήτης

Ο δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα μείνουν κλειστά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή, σύμφωνα με την ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Όπως τονίζεται από τον δήμο:

«Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Παρακαλούνται οι δημότες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερες ενημερώσεις».

Δήμος Τανάγρας

«Ο δήμος Τανάγρας ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατόπιν απόφασης του δημάρχου Τανάγρας, θα παραμείνουν κλειστά , αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του δήμου, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και την ανάγκη αποφυγής μετακινήσεων. Ο δήμος Τανάγρας παραμένει σε επιφυλακή και θα ενημερώσει τους πολίτες για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Τανάγρας

Περγάλιας Βασίλειος»

Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Υπουργείο Εργασίας: Σύσταση για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας και τηλεργασία

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας) να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε με βάση την κείμενη νομοθεσία να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε, όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.