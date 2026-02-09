Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 5 περιοχές – Έρχονται «εμμονικές βροχές»

Προειδοποίηση για νέο σερί «εμμονικών» βροχοπτώσεων κυρίως σε πέντε περιοχές της χώρας, όλη την εβδομάδα, απευθύνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα ανάρτησή του για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, αναφέρει, ότι στην Αττική αναμένουμε βροχές, κυρίως το βράδυ της Τσικνοπέμπτης και το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ γνωστοποιεί ότι ο καιρός θα «αγριέψει» μετά τις 20 Φεβρουαρίου, με κρύα, χιόνια και βοριάδες.

«Σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές…»

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τα εξής:

«Καλό μεσημέρι!

Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πεί, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να δέχονται: η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο).

Αττική: Λίγες βροχές- περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι.

Υ.Γ: Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες».

Βροχερή η εβδομάδα

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η εβδομάδα θα κυλήσει βροχερή, με φαινόμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Όπως τονίζει, τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Ωστόσο, από την Τετάρτη και μετά αναμένονται νέα συστήματα που θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Διαδοχικά χαμηλά και άνοδος θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι οι περισσότερες βροχές θα εντοπιστούν στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα ύψη βροχής δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλά, οι συνεχείς διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών, σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Για τη θερμοκρασία, ο μετεωρολόγος προβλέπει πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη και νέα άνοδο στη συνέχεια. Όπως τονίζει, οι τιμές θα παραμείνουν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα του μήνα.

🎯ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

✅Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά… pic.twitter.com/GbXJsOK29C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 8, 2026

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.

Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια – παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες.

Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια – παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Καιρός: Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026