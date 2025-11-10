Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής και προσοχή σε 8 περιοχές – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Βροχερός αναμένεται ο καιρός και σήμερα, ενώ οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα.

«Η προσοχή μας είναι στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια» τονίζει σε ανάρτησή του στο «X» ο Θοδωρής Κολυδάς και προσθέτει:

«Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)».

Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή… pic.twitter.com/UVTTIxwCTv — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 9, 2025

Σε άλλη ανάρτησή του επισημαίνει ότι «σε λίγο η κακοκαιρία θα περάσει και από την Αττική».

Σε λίγη ώρα , θα περάσει και από την Αττική. Καλημέρα σας. pic.twitter.com/S4FLox4GhC — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 10, 2025

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25) αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από το απόγευμα στη Θράκη.