Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής και προσοχή σε 8 περιοχές – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Βροχερός αναμένεται ο καιρός και σήμερα, ενώ οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα.

Καιρός: Κακοκαιρία με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

«Η προσοχή μας είναι στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια» τονίζει σε ανάρτησή του στο «X» ο Θοδωρής Κολυδάς και προσθέτει:

«Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)».

Σε άλλη ανάρτησή του επισημαίνει ότι «σε λίγο η κακοκαιρία θα περάσει και από την Αττική».

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25) αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

  • μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
  • μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
  • στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
  • από το απόγευμα στη Θράκη.
  1. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

