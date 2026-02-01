Live η πορεία της κακοκαιρίας: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα – Οι περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό 

Ο Φλεβάρης κάνει ποδαρικό με έντονη κακοκαιρία, η οποία πλήττει το σύνολο της χώρας από τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς το χαμηλό βαρομετρικό κινείται από τα δυτικά προς το Αιγαίο φέρνοντας εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες μεγάλης διάρκειας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα 1/2, τα ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην Μακεδονία, τη Θράκη και το εσωτερικό της Ηπείρου δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, τη Θεσσαλία τους 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός αναμένεται τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες συνοδεία θυελλωδών ανέμων από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Η ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

β. Στην Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στο ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες.

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα.

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες.

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χιονοπτώσεις θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα μετά τα μεσάνυχτα, με ισχυρές καταιγίδες σε ευπαθείς περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου.

Σε κόκκινο συναγερμό (Red Code) βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία, περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερα επηρεάζονται νομοί όπως η Πιερία, η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι άνεμοι, που πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί στη Βόρεια Ελλάδα και νοτιοανατολικοί στα κεντρικά και νότια. Η σύγκλιση αυτών των ανέμων ευνοεί την εκδήλωση παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, η Λάρισα, τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και οι Σποράδες, όπου προβλέπονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής με διάρκεια.

Έτσι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έθεσε σε κατάσταση Red Code τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Προειδοποιητικό μήνυμα έλαβαν στις 22:00 περίπου το βράδυ του Σαββάτου από το 112 στα κινητά τους οι κάτοικοι των περιοχών της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κατά τόπους ισχυρές με κεραυνοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και στροβίλους με εξασθένηση τη νύχτα από τα δυτικά, προβλέπει για σήμερα ο Τάσος Αρνιακός.

Αναλυτική πρόγνωση από τη μετεωρολόγο Χαρά Μάλεση

Ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις κυρίως στα παράκτια, αρχικά από τα δυτικά με πορεία προς το Αιγαίο, προβλέπει και η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση.

To έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/01) νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Αναλυτικά:

Κόκκινη προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Σάββατο 31-01-2026/22:30 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε σήμερα Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο στις παραγράφους β και γ.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και τοπικά στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και έως το βράδυ τοπικά 8 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Καφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφορ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα στην ανατολικη Στερεά και την Εύβοια και έως αργά το απόγευμα και στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στη Θεσσαλία τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και από το απόγευμα στα βόρεια σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα βορεια βορειοανατολικοί, 6 με 7 και στα βόρεια και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026