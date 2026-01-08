Ιστιοφόρο προσάραξε στην Ερέτρια εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Οι ισχυρές ριπές του ανέμου προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στο λιμάνι της περιοχής.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, αρκετά καταστήματα της παραλίας υπέστησαν φθορές, καθώς οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν τέντες, ομπρέλες και εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, προκαλώντας αναστάτωση σε επαγγελματίες και κατοίκους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικείμενα παρασύρθηκαν από τον άνεμο, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως δήλωσαν πολίτες στο evima.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στο λιμάνι της Ερέτριας, όπου ένα ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ αρκετά σκάφη που ήταν δεμένα στην περιοχή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με σπασμένα εξαρτήματα και φθορές στα κύτη τους.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν.

Δείτε βίντεο