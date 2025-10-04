Ισραήλ: Σε κέντρα κράτησης παραμένουν οι 27 Έλληνες του στολίσκου για την Γάζα – Το χρονοδιάγραμμα της απέλασης

Σε κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ παραμένουν, έως ότου απελαθούν οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονταν σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων. Οι 11 από αυτούς κάνουν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση αγγίζει τους 400.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ θα επισκεφθεί πάλι την Κυριακή το κέντρο κράτησης Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ, άρα εντός των επόμενων 24ωρών θα έχουμε σαφώς καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο τι μέλλει γενέσθαι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ορισμένοι από τους Έλληνες έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα. Άλλοι δεν το έχουν κάνει, άρα θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.

Ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή, πάντως από την Κυριακή και μετά.

Σημειώνεται πάντως ότι εκτός από τους αυστηρούς τόνους που χρησιμοποίησε την Παρασκευή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων, η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να συνομιλεί και σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του.