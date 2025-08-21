Ηράκλειο: Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού – 1 άτομο στο νοσοκομείο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακές φυλακή
Φωτογραφία: Unsplash

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν κρατούμενοι «πιάστηκαν στα χέρια».

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο κελί κρατουμένων, μεταξύ ατόμων Αραβικής καταγωγής.

Κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησαν τον καβγά, ο οποίος εξελίχθηκε σε πάλη, με ένα άτομο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κατάγματα, ενώ οι δύο που πήραν μέρος στον ξυλοδαρμό μεταφέρθηκαν στο πειθαρχείο.

Το πρωί της Πέμπτης ακολούθησε έλεγχος στο κελί, όπου εκτός από κατσαρίδες και κοριούς, οι φύλακες βρήκαν και κατέσχεσαν αυτοσχέδια όπλα και ένα κινητό τηλέφωνο.

